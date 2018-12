Via Crucis de Santa Bárbara abre inscrições

Um dos maiores espetáculos a céu aberto da região, o Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste, definiu a data de apresentação em 2019 e abriu inscrições nesta sexta-feira aos interessados em fazer parte do elenco. A 22ª edição está programada para ocorrer de 16 a 21 de abril, sempre às 20h, no novo Pátio da Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita. O evento é uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo e Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e produção cultural 3marias.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

As inscrições podem ser feitas no site www.inscricao.espetaculoviacrucis.com.br e são direcionadas para a faixa etária a partir dos 12 anos e, em um segundo momento a ser divulgado, às crianças. O primeiro encontro será no dia 11 de janeiro de 2019, no Teatro Municipal Manoel Lyra (Rua João 23, Centro), às 19h, seguindo por todas as segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 21h30, e aos domingos, das 9h às 13h.

Aqueles que não tiverem acesso à internet podem efetuar a inscrição a partir do dia 2 de janeiro, das 9h às 16h, no CEU das Artes (Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol 2), Centro Cultural e Biblioteca Professor Léo Sallum (Rua do Algodão, 1450, Cidade Nova), Centro Cultural Edgar Tricânico D’Elboux (Rua Padre Arthur Sampaio, 76, Conj. Hab. Roberto Romano) e Teatro Municipal.

“Eu como diretor não gosto de chamar de testes, porque não testamos nenhuma pessoa. É através de exercícios de improvisação, expressão corporal, voz e canto e jogos dramáticos que chegamos aos atores que buscamos para representar os personagens. Todos podem se inscrever e não precisa ter experiência teatral, porém, os que já possuem alguma bagagem esta será aproveitada na montagem”, aponta o diretor do espetáculo, Otavio Delaneza.

NOVO RECINTO

Em 2018, o espetáculo estreou na Usina Santa Bárbara e reuniu 26.750 pessoas, de acordo com a organização. Para a coordenadora geral da montagem, Lays Ramires, a edição superou todas as expectativas em relação ao espaço, estrutura e público. “É uma profunda felicidade falar sobre essa edição. Muitos vieram nos procurar dizendo que ficaram mexidos e tocados”, conta.