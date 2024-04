Cultura Veterana no jornalismo, Michelle Barros vibra com chance de mesclar notícia e entretenimento à frente do ‘Chega Mais’, no SBT

Conquistar tudo que se deseja pode ser demorado em qualquer carreira. Michelle Barros sabe bem disso. A jornalista, que hoje divide a apresentação do matinal “Chega Mais” com Regina Volpato e Paulo Mathias, no SBT, começou a sua carreira há mais de 20 anos, dedicada ao hard news e com uma trajetória invejável. No entanto, assim como diversos colegas de profissão, viu seu interesse em se lançar no entretenimento crescer com o passar do tempo. Hoje, o posto que ocupa na emissora de Silvio Santos parece proporcionar uma excelente combinação entre sua experiência à frente de telejornais e seu sonho antigo.

“O ‘Chega Mais’ não tinha esse nome para mim, mas era uma vontade há muito tempo. Fiz jornalismo por mais de duas décadas da minha vida, só que sempre com um pé no entretenimento também. Buscava essa leveza no noticiário, nas entrevistas, na apresentação”, entrega a maceioense.

As redes sociais foram ferramentas que, aparentemente, ajudaram a aguçar em Michelle o desejo de se aventurar em pautas e temas que permitissem uma abordagem diferente da comumente utilizada nos telejornais. “Sempre acreditei que elas permitiriam uma linguagem mais direta e espontânea com as pessoas. Esse formato precisa estar na televisão. Mesclar entretenimento com informação e prestação de serviço é o combo perfeito. Por isso, vemos a internet dar tão certo na tevê”, analisa.

Poder dividir esse momento de vida e de trabalho com Regina e Paulo parece ser proveitoso para Michelle. “A gente está em uma sintonia gigante”, garante. Regina já era uma pessoa que a jornalista conhecia, ao contrário de Paulo. “Ele chegou para somar. Nós três nos unimos de uma forma muito gostosa. É uma oportunidade que o SBT nos abre para apresentar algo novo. Algo para o brasileiro que está em casa ou na rua. São várias horas prestando serviço”, valoriza.

A ideia do “Chega Mais”, segundo Michelle, está nessa informalidade mesmo, criando mais identificação com as pessoas que assistem. “É falar com o público como a gente fala no dia a dia. E a Regina faz isso muito bem. Por isso, o ‘Chega Mais’ foi irrecusável para mim”, entrega, elogiando a colega de estúdio. O que não significa, porém, que acontecimentos marcantes não entrem em pauta no programa matinal. “Nós três, como jornalistas, navegamos por esse território. Você tem de ter ciência do momento. Caiu um avião, aconteceu um acidente, as pessoas estão sofrendo, não tem como fazer brincadeira. Falamos do que impacta a vida da população de todo o Brasil”, aponta.

Michelle Barros começou a carreira em 2001, ainda em Alagoas, passando por emissoras como Band, SBT e Gazeta. Desta última, migrou para a Globo de São Paulo, onde fez reportagens até conquistar a oportunidade de sentar na bancada do “SP TV”, cobrindo folgas, férias e plantões. A primeira vez foi em setembro de 2015, mas não demorou a entrar na lista também de substitutos do “Hora 1”, que começava às 5h e hoje se inicia às 4h. Aliás, por sete anos, a jornalista funcionou como uma espécie de curinga na emissora, passando por todas as bancadas de São Paulo e até pela transmissão do Carnaval, nos dois últimos em que esteve como contratada, antes de pedir demissão.

“Sempre tive um pé na leveza, no carnaval, na informalidade. A gente precisa de um respiro. No ‘Chega Mais’, temos um programa de gerúndio: as coisas estarão ocorrendo no momento em que estamos no ar. O que a gente desenha às 9h pra entrar no ar às 9h30 pode mudar a qualquer momento”, avisa.

“Chega Mais” – SBT – Segunda a sexta-feira, das 9h30 às 13h30.