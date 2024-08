Versão gratuita do ChatGPT agora vai gerar imagens; veja como usar

A ilustração para essa matéria foi criada usando a nova ferramenta do ChatGPT - Foto: Imagem gerada por IA usando o ChatGPT da OpenAI

A OpenAI, empresa dona do ChatGPT, acaba de anunciar que, a partir desta semana, a versão gratuita do chatbot também será capaz de criar imagens por meio do modelo de inteligência artificial DALL-E 3. Anteriormente, a ferramenta estava à disposição apenas dos assinantes das versões pagas, ChatGPT Plus, Team e Enterprise.

Com a nova atualização, até duas imagens poderão ser geradas por dia pelos usuários do ChatGPT gratuito. A novidade estará disponível na versão web e nos aplicativos de iOS e Android.

O funcionamento do recurso é bastante simples. É só acessar o ChatGPT, escolher o modelo GPT-4o e inserir um comando com uma descrição de imagem. Assim, a inteligência artificial prontamente constrói aquilo que foi pedido.

De acordo com a OpenAI, a liberação da nova funcionalidade é gradual, ou seja, pode demorar alguns dias para ser acessível por todos os usuários da plataforma. No Brasil, já há relatos de pessoas que conseguiram utilizar o recurso de modo gratuito.

Em uma demonstração para o site The Verge no ano passado, o pesquisador Aditya Ramesh, líder da equipe DALL-E, pediu ao ChatGPT que criasse um logo para um restaurante de lamen nas montanhas. Não demorou para que a inteligência artificial gerasse quatro opções de imagens para Ramesh.

À época, a opção ainda era exclusiva para usuários pagantes, o que agora foi alterado. Vale lembrar que o custo da assinatura é de US$ 20, ou aproximadamente R$ 112.

A empresa também criou uma nova versão do ChatGPT para macOS. A partir de agora, apertando as teclas “Option” e “Espaço”, uma pequena janela do ChatGPT é aberta lado a lado com o app em uso, sem que o usuário precise trocar de janela.

Conforme pontua o The Verge, a OpenAI tem movimentado bastante os noticiários. Recentemente, um novo executivo foi adicionado ao conselho de diretores da empresa. Além disso, mais um dos onze fundadores da OpenAI deixou a companhia e o CEO Sam Altman recebeu uma carta dos democratas pedindo respostas sobre a segurança que gira em torno da OpenAI.