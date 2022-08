Cultura Versão brasileira de ‘Batalha do Lip Sync’ estreia em agosto no ‘Domingão’

O sucesso internacional Batalha de Lip Sync estreia no Domingão com Huck no dia 14 de agosto. O reality show chega à televisão brasileira pela primeira vez e será transmitido aos domingos dentro do programa da TV Globo.

A cada semana duas celebridades se enfrentam na brincadeira: um duelo de lip sync, apresentações performáticas de dublagem musical. Os artistas selecionam grandes sucessos musicais e precisam convencer a plateia com um desempenho icônico, com direito a figurino, coreografia e bailarinos. Na versão internacional, artistas como Tom Holland, Terry Crews, Channing Tatum e Zendaya participaram do reality show.

Além da Batalha de Lip Sync, o programa dominical promete trazer novos quadros, com formatos inéditos e reformulação de atrações já conhecidas, que fazem sucesso com o público. Outra novidade já foi confirmada é a nova temporada de Acredite em Quem Quiser. Na dinâmica, convidados especiais tentam desvendar a verdade por trás de histórias inacreditáveis.

O Domingão com Huck vai ao ar após o Futebol. O programa tem apresentação de Luciano Huck, direção geral de Clarissa Lopes e direção artística de Hélio Vargas.