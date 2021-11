‘Verdades Secretas 2’ tem elenco reforçado e estética elaborada

O projeto de continuação de “Verdades Secretas” demorou a sair do papel. Com a novela original exibida em 2015, a segunda parte sofreu com o fim da faixa de novelas às 23h e com as sucessivas escalações de Walcyr Carrasco para os mais diversos horários da Globo.

Novela inaugura um novo jeito de criar, produzir e exibir folhetins – Foto: Divulgação

Com a ideia resgatada pelo serviço de streaming Globoplay, a trama teve novamente de ser adiada por conta da pandemia de coronavírus. Fora do ar desde o fim de “A Dona do Pedaço”, de 2019, o autor teve dois anos para criar os desdobramentos dos dilemas de Angel, a modelo vivida por Camila Queiroz. Para facilitar a vida de Walcyr, ele mesmo fechou a história com uma série de possibilidades.

Com elenco reforçado e a direção de Amora Mautner substituindo Mauro Mendonça Filho, “Verdades Secretas 2” chega ao ar pensada e pronta para disputar com outras produções originais mais “pesadas” e ousadas de serviços como Netflix e Amazon.

Com 50 capítulos previstos, disponibilizados de 10 em 10 ao longo dos próximos meses, a trama de “Verdades Secretas 2” começa no momento em que Angel perde o marido Guilherme, de Gabriel Leone, em um misterioso acidente de carro. Giovanna, papel de Agatha Moreira, acaba de chegar de Paris. Desconfiada, a filha de Alex, de Rodrigo Lombardi, procura Angel para tentar convencer as pessoas que ela matou Guilherme assim como matou seu pai anos atrás.

A partir daí começa um grande confronto entre as duas, com Giovanna disposta a tudo para colocar a rival na cadeia e provar o assassinato de Alex, cujo corpo nunca foi encontrado. Para isso, contrata Cristiano, galã da vez interpretado por Romulo Estrela, investigador particular com quem as duas acabam se envolvendo.

Com as recusas de Grazi Massafera e Marieta Severo em bisar suas participações, muito além de uma continuação, a produção ganha ares mais originais com a entrada de nomes como a portuguesa Maria de Medeiros e os talentos de Maria Luísa Mendonça, Sérgio Guizé, Deborah Evelyn e Erika Januza.

O texto e as situações criadas por Walcyr continuam trilhando pelo caminho mais simples e funcional que o tornou o profissional mais valorizado do setor de teledramaturgia da Globo. Tal texto é exaltado pelo trabalho de direção mais autoral já apresentado por Mautner.

Utilizando a paisagem concreta da cidade de São Paulo de forma “noir”, com uma estética claramente inspiradas na filmografia autoral de diretores como Denis Villeneuve e David Lynch, Amora tem em seu time de direção os cineastas Gabriela Amaral Almeida, Fellipe Barbosa e Bruno Safadi, e encontrou na fotografia forçadamente artificial de Andre Horta o ambiente perfeito para falar de sexo entre o realismo e a fantasia.