Veneza traz aspirantes ao Oscar e cineastas autorais consagrados

A direção do Festival de Veneza caprichou na seleção de sua 79ª edição, que começa nesta terça-feira, 30, e vai até dia 10 e comemora os 90 anos da sua criação, em 1932, durante o regime fascista. A competição está recheada de aspirantes a indicações ao Oscar e de longas de cineastas consagrados, como Jafar Panahi, vencedor do Leão de Ouro em 2000 com O Círculo e preso recentemente no Irã, com No Bears, e o reconhecido documentarista Frederick Wiseman, que vem com a ficção A Couple.

A Netflix, que está doida para abocanhar seu primeiro Oscar de melhor filme, depois de deixar escapar neste ano com Ataque dos Cães, vem forte, já que ainda não entrou em acordo com as leis francesas para participar de Cannes. A plataforma tem quatro longas entre os 23 concorrentes ao Leão de Ouro, incluindo o filme de abertura, White Noise, dirigido por Noah Baumbach, com Adam Driver, Great Gerwig e Don Cheadle no elenco. Baseado no livro de Don DeLillo, tem entre seus produtores o americano Uri Singer, que é casado com uma brasileira e morou vários anos no Brasil. “É um romance que parece impossível de filmar. Resolvi transformar o impossível em possível”, disse ele em entrevista ao Estadão.

Singer, que começou produzindo dois longas dirigidos por Márcio Garcia, mais recentemente fez Marjorie Prime, com Jon Hamm, e Tesla, com Ethan Hawke. Os outros lançamentos da Netflix são o aguardado e já polêmico Blonde, de Andrew Dominik, em que Ana de Armas interpreta o mito Marilyn Monroe e a mulher Norma Jeane, Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths, que marca a volta de Alejandro González Inárritu a seu país natal, o México, e Athena, de Romain Gavras.

Nenhum brasileiro foi selecionado neste ano, seja para a competição ou para as mostras paralelas. Mas a disputa pelo Leão de Ouro tem, além de Iñárritu, o argentino Santiago Mitre, com Argentina, 1985, sobre o julgamento de crimes durante a ditadura militar iniciada em 1976.

Ricardo Darín faz um dos promotores. Darren Aronofsky, que ganhou o Leão de Ouro com O Vencedor, em 2008, e participou com Cisne Negro em 2010, retorna com The Whale. Brendan Fraser é um homem obeso que tenta retomar sua relação com sua filha. Todd Field, que não lança um longa-metragem desde Pecados Íntimos, de 2006, indicado a três Oscars, mostra Tár, em que Cate Blanchett faz uma maestrina que é a primeira mulher a assumir a direção de uma orquestra famosa na Alemanha.

Luca Guadagnino reúne-se novamente com Timothée Chalamet (de Me Chame pelo Seu Nome, de 2017) para o romance canibal Bones and All, estrelado também por Taylor Russell. Outros italianos fortes na competição são Gianni Amelio (ganhador do Leão de Ouro em 1998 com Assim é que se Ria), com Lord of the Ants, e Emanuele Crialese, com LImmensità, estrelado por Penélope Cruz. Martin McDonagh volta a filmar com Colin Farrell e Brendan Gleeson, dupla de Na Mira do Chefe (2008), em The Banshees of Inisherin.

Depois de Meu Pai (2020), vencedor de dois Oscars, Florian Zeller vem com The Son, com Hugh Jackman, Vanessa Kirby e Laura Dern no elenco. Fora de competição, Veneza também tem muitos destaques, com veteranos como Walter Hill (Dead for a Dollar), Paul Schrader (Master Gardener) e Oliver Stone (com o documentário Nuclear). Gianfranco Rosi, ganhador do Leão de Ouro em 2013 com Sacro GRA, exibe In Viaggio, sobre o Papa Francisco.

Já Olivia Wilde mostra seu segundo longa-metragem como diretora, Não Se Preocupe, Querida, com Florence Pugh e Harry Styles como um casal vivendo uma vida aparentemente perfeita. Os dois terríveis da Dinamarca, Lars Von Trier e Nicolas Winding Refn, trazem duas séries. The Kingdom Exodus é uma continuação da série O Reino, que Von Trier fez nos anos 1990. E Winding Refn apresenta seu thriller noir Copenhagen Cowboy, também da Netflix.

Festival de Veneza 2022

Filmes em competição

Na disputa pelo Leão de Ouro:

– White Noise, de Noah Baumbach

– Lord of the Ants, de Gianni Amelio

– The Whale, de Darren Aronofsky

– LImmensità, de Emanuele Crialese

– Saint Omer, de Alice Diop

– Blonde, de Andrew Dominik

– Tár, de Todd Field

– Love Life, de Kôji Fukada

– Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths, de

– Alejandro González Iñárritu

– Athena, de Romain Gavras

– Bones and All, de Luca Guadagnino

– The Eternal Daughter, de Joanna Hogg

– Beyond the Wall, de Vahid Jalilvand

– The Banshees of Inisherin, de Martin McDonagh

– Argentina, 1985, de Santiago Mitre

– Chiara, de Susanna Nicchiarelli

– Monica, de Andrea Pallaoro

– No Bears, de Jafar Panahi

– All the Beauty and the Bloodshed, de Laura Poitras

– A Couple, de Frederick Wiseman

– The Son, de Florian Zeller

– Our Ties, de Roschdy Zem

– Other Peoples Children, de Rebecca Zlotowski