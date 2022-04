Venda oficial de ingressos para o Rock in Rio 2022 começa nesta terça-feira

A partir das 19h desta terça, 5, começa a venda oficial de ingressos para o Rock in Rio 2022, que tem início no dia 2 de setembro, na Cidade do Rock. Para esta edição, já estão confirmados os shows de Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber, Guns N Roses, Green Day, Coldplay e Dua Lipa, entre outros.

A venda oficial de ingressos para o festival será feita no site www.rockinrio.ingresso.com O valor da entrada será R$ 625 (inteira) e R$ 312,50 (meia-entrada). O pagamento poderá ser feito por cartão de crédito e o valor parcelado em até 6 vezes sem juros.

A compra de meia-entrada é garantida por lei para estudantes, menores de 21 anos, maiores de 60 anos, pessoas com deficiência e seu acompanhante, profissionais e professores da rede de ensino do Rio e jovens de baixa renda. Os clientes que adquirirem a meia-entrada terão de incluir no próprio site todas as informações referentes ao documento que comprovem tal condição, para posterior validação no acesso à Cidade do Rock, no dia do evento.

Os fãs interessados em assistir aos shows precisam se planejar, pois, no ano passado, a venda dos 200 mil Rock in Rio Cards terminou em tempo recorde, 1h28. Segundo a organização do Rock in Rio, o volume de acessos simultâneos ultrapassou a marca de 800 mil usuários únicos para a compra do Rock in Rio Card. Isso significa que, se o festival tivesse aberto a venda oficial de ingressos naquele dia, teria público para encher duas edições inteiras do Rock in Rio, considerando que a média de compra por pessoa é de dois bilhetes.