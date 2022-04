Venda de ingressos para show do Guns N’ Roses em Goiânia começa nesta quarta

Os ingressos para o show do Guns N’ Roses em Goiânia começam a ser vendidos nesta quarta-feira, 20, a partir das 12h. O grupo fará uma série de apresentações no Brasil com a turnê Guns N Roses Are F N Back!

O show na capital de Goiás ocorrerá no dia 11 de setembro, no Estádio Serra Dourada. Os valores dos ingressos variam de R$ 200 a R$ 960, de acordo com a área escolhida, que pode ser: arquibancada, gramado, front stage ou cadeiras cobertas.

Além de Goiânia, o grupo de Axl Rose e Slash se apresentará em outras sete cidades brasileiras: Recife (4/9), Belo Horizonte (13/9), Ribeirão Preto/SP (16/9) Florianópolis (18/9), Curitiba (21/9), São Paulo (24/9) e Porto Alegre (26/9).

No Brasil, eles também estão confirmados no Rock in Rio, no dia 8 de setembro. A partir de outubro, os músicos seguem com a turnê para outros países como Argentina, Uruguai, Chile, Peru e Colômbia.