Vencedora do Brit Awards, Dua Lipa pede salário maior para trabalhadores da saúde

A cantora britânica Dua Lipa pediu um aumento “justo” de salário para os profissionais de saúde do Reino Unido, durante a cerimônia do Brit Awards, na terça-feira, 11, quando se tornou uma dupla vencedora. Uma audiência de 4 mil pessoas testemunhou o brilho da cerimônia do mais importante prêmio da música da Grã-Bretanha, na O2 Arena, como parte de um teste de retorno aos eventos de massa na era do coronavírus. Entre eles, estavam 2.500 profissionais de saúde e seus convidados, que receberam ingressos em reconhecimento aos esforços durante a pandemia.

Lipa, que levou para casa o prêmio de artista solo feminina britânica e o do álbum do ano, destacou as palavras da enfermeira e acadêmica Elizabeth Anionwu ao dizer que havia uma “enorme disparidade entre gratidão e respeito” para aqueles que estão na linha de frente da saúde. “O que devemos fazer é dar uma salva de palmas massiva e passar ao (primeiro-ministro britânico) Boris (Johnson) uma mensagem de que todos apoiamos um aumento justo de salário para nossa linha de frente”, disse ela.

Em seus discursos de aceitação, a cantora também prestou homenagem a Anionwu, que faz campanha contra a injustiça racial por décadas, assim como Folajimi Olubunmi-Adewole e Joaquin Garcia, que saltaram no Rio Tâmisa, perto da Ponte de Londres, para tentar salvar um mulher no mês passado. Olubunmi-Adewole, de 20 anos, não sobreviveu à tentativa de resgate.

Já Taylor Swift disse que foi uma “honra incrível” receber o título de ícone global, que já havia sido concedido a estrelas como Elton John e David Bowie. “Estou muito orgulhosa de fazer parte desta comunidade musical, especialmente em um ano em que precisávamos tanto da música”, disse Swift. “E o que precisávamos ainda mais era da ajuda e apoio do NHS (sistema de saúde britânico) e dos principais trabalhadores que estão aqui para nós esta noite.”

Little Mix se tornou a primeira banda feminina a ganhar o título de melhor grupo britânico e chamou a atenção para o “sexismo e a falta de diversidade” na indústria musical.

Harry Styles levou o prêmio de melhor single britânico por sua canção Watermelon Sugar, enquanto J Hus foi escolhido como o melhor artista solo britânico masculino.

As cantoras e compositoras Arlo Parks e Griff levaram para casa os prêmios de artista revelação e estrela em ascensão, respectivamente. A ex-primeira-dama dos EUA Michelle Obama enviou uma mensagem de vídeo ao apresentar ao The Weeknd o prêmio internacional de artista solo masculino.

Billie Eilish foi eleita a melhor artista solo internacional feminina, enquanto Haim foi escolhido como o melhor grupo internacional.

Foi o maior público para um evento de música ao vivo no Reino Unido desde março de 2020, quando as restrições à pandemia foram introduzidas pela primeira vez. Fonte: Associated Press.