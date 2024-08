Cultura Vencedor do Grammy, Shaun Martin, do Snarky Puppy, morre aos 45 anos

Morreu no sábado, 3, Harold Lashaun Martin, conhecido como Shaun Martin, cantor e tecladista pelo grupo de jazz Snarky Puppy, aos 45 anos. A causa da morte não foi divulgada. Shaun se encontrava sob supervisão médica desde abril de 2023, depois de um AVC, e trabalhava em Dallas, Texas, nos Estados Unidos, local onde nasceu.

Shaun ficou conhecido por seus trabalhos com Kirk Franklin e Erykah Badu, além de ter sido tecladista e cantor no Snarky Puppy.

O artista foi vencedor do Grammy quatro vezes por seus trabalhos com Kirk, nas categorias de melhor álbum gospel e R&B gospel contemporâneo, além dos cinco Grammys que ganhou com o coletivo de jazz.

“Ontem, nós perdemos uma lenda da música e, mais importante, um ser humano belo e iluminado. Shaun Martin tocou muitas pessoas durante sua vida e por meio da imortalidade da música, continuará a fazê-lo”, escreveu o Snarky Puppy, em suas redes sociais, no domingo, 4.

Formado em 2004 por Michael League, o Snarky Puppy começou com 10 integrantes, mas tornou-se um coletivo após a entrada de outros membros. O grupo possui mais de 10 álbuns, e conta atualmente com 25 músicos: “Há muito para ser dito, mas palavras não fazem justiça. Descanse em paz”, finalizou a banda.

Por meio do Instagram, a mulher de Shaun, Monica Wilson, compartilhou uma nota sobre sua morte. “É com grande tristeza que anuncio a morte de meu marido, Harold Lashaun Martin. A luz de nossa família tem sido apagada desde 17 de abril de 2023. Desde então, tem sido nossa prioridade cercá-lo de amor, apoio e orações, e o melhor cuidado médico possível … Obrigada a toda a família e amigos que continuam a cercar-nos de amor”, disse ela.

Erykah Badu, com quem Shaun trabalhou no álbum Mama’s Gun, escreveu em seus stories: “Tenha uma jornada segura. Continuaremos a dizer seu nome por aqui”.

Kirk também postou uma foto ao lado de Shaun, e lamentou sobre “a injustiça” de sua morte.