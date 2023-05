Cultura Velório de Rita Lee é aberto ao público no local que ela chamava de ‘floresta encantada’

O velório de Rita Lee começa nesta quarta-feira, 10, às 10h, no Planetário, no Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. O local foi escolhido pela própria cantora e compositora, que morreu na noite de segunda-feira, 8, em sua casa, na capital, depois de uma batalha contra um câncer de pulmão descoberto em 2021.

Rita nasceu e viveu em São Paulo, quase sempre no bairro da Vila Mariana, também na zona sul, e sempre frequentou o Parque do Ibirapuera – ainda com seus pais. Ela chamava o local de “floresta encantada”.

O corpo da cantora chegou ao Planetário por volta das 5h desta quarta-feira chuvosa e alguns fãs já esperavam na fila para se despedir de Rita Lee. Muitas coroas de flores também são vistas no local.

O público vai entrar pela porta principal do Planetário, passará pelo seu centro, onde estará o corpo de Rita Lee, e sairá pelos fundos. No teto, sobre o caixão, será projetado o céu do dia 31 de dezembro de 1947, data de seu nascimento.

O velório de Rita Lee será das 10h às 17h. Depois, haverá uma cerimônia de cremação restrita à família.

Planetário

Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº – Portão 10 – Ibirapuera. Estacionamento: R$ 13 o período (dias de semana).