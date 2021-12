Velório de Monarco leva centenas de pessoas à quadra da Portela

O velório do sambista Monarco, que morreu no sábado aos 88 anos, foi aberto ao público no fim da manhã deste domingo, 12, e recebe centenas de pessoas na quadra da Portela, na zona norte do Rio. As homenagens tem previsão de durar até às 14h. O sepultamento está marcado para às 16h, no cemitério de Inhaúma.

Presidente de honra da Portela e um dos mais antigos integrantes da Velha Guarda da tradicional escola de samba, Monarco estava internado desde novembro no Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, quando foi submetido a uma cirurgia no intestino. De acordo com nota oficial divulgada pela Portela, o sambista “não resistiu a complicações da intervenção”.

Desde que os portões da quadra da Portela foram abertos para o velório, centenas de pessoas, entre fãs, amigos e admiradores do sambista, apareceram para prestar uma última homenagem. Além de integrantes da própria agremiação, pessoas com camisetas de outras escolas de samba também se fazem presente.

“Monarco era um gênio, um grande brasileiro. Um cara que soube expressar os valores da cultura popular com uma sabedoria única”, afirmou a cantora Marisa Monte, que também foi ao velório. Em 1999, ela convidou toda a Velha Guarda da Portela para gravar o CD Tudo Azul. Quase dez anos depois, em 2008, Lula Buarque de Holanda e Carolina Jabor lançaram o documentário “Mistério do Samba”, produzido por Marisa Monte, que tem Monarco como um dos principais personagens.

Portelense, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), chegou ao velório acompanhado da mulher no início da tarde. Paes tem feito sucessivas homenagens ao músico em suas redes sociais desde que recebeu a notícia da morte de Monarco. Neste domingo, ele postou uma foto em que aparece ao lado do sambista e de Tia Surica, matriarca da escola de samba. Junto com a imagem, Paes escreveu os versos “Alegria partiu, foi embora / Não sei viver sem teu amor / Sozinho curto a minha dor”, da música Coração em Desalinho, que tem Monarco como um dos compositores.