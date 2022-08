Cultura Velório de Jô Soares foi reservado para a família, no bairro da Bela Vista

O velório do humorista Jô Soares aconteceu na tarde desta sexta, 5, na Funeral Home, local especializado localizado no bairro da Bela Vista, e foi fechado para familiares e amigos próximos. A família não informou onde será o enterro ou mesmo se o corpo será cremado.

Jô Soares morreu às 2h20 da madrugada desta sexta, 5, aos 84 anos, de causa não divulgada. Ele estava internado desde o dia 28 de julho no hospital Sírio-Libanês.

Mesmo longe da televisão, Jô Soares continuava trabalhando: preparava um romance policial sobre um assassinato misterioso que envolvia toda a população de um edifício. E também estava finalizando a montagem da peça À Meia Luz, que tinha previsão de estreia no dia 9 de setembro, no Teatro Procópio Ferreira.

Ao longo de mais de seis décadas de trabalho no cinema, na televisão e na literatura, Jô Soares trabalhou incessantemente. Como entrevistador, por exemplo, realizou exatas 14.138 entrevistas ao longo de 28 anos de exibição, tanto no SBT (Jô Soares Onze e Meia) e na Globo (Programa do Jô).

Muitas logo se tornaram históricas, como o encontro de Hebe Camargo, Lolita Rodrigues e Nair Bello. Ou ainda de figuras idolatradas, como o piloto Ayrton Senna.