Veja produções sobre Nelson Mandela para assistir no streaming

A data 18 de julho é considerada como o Dia Internacional de Nelson Mandela pela Organização das Nações Unidas (ONU), em referência ao aniversário do primeiro presidente negro eleito na história da África do Sul e conhecido pela sua luta anti-apartheid, o regime de segregação racial que perdurou no país por décadas.

Ao longo dos tempos, diversos filmes e séries foram produzidos a respeito de sua história e seus feitos políticos. Confira abaixo alguns que estão disponíveis para assistir em serviços de streaming com operação no Brasil.

Mandela – O caminho para a Liberdade

Um dos principais filmes lançados recentemente abordando a biografia do líder sul-africano, o longa dirigido por Justin Chadwick traz Idris Elba interpretando o protagonista. A música Ordinary Love, do U2, que está presente na atração, foi indicada ao Oscar de melhor canção original em 2014.

Mandela – O caminho para a Liberdade está disponível para assistir no serviço de streaming Paramount+.

Face a Face

A primeira temporada da série, lançada em 2017, traz entrevistas abordando personalidades conhecidas e, muitas vezes, antagônicas. A ideia é que seja feito uma espécie de “duelo” a cada episódio. No que aborda a vida de Madiba, a sinopse questiona: “Nelson Mandela, primeiro presidente negro da África do Sul, teria entrado para a história sem Frederik de Klerk, último líder do regime do apartheid? E vice versa?”.

O episódio de Face a Face está disponível para assistir no serviço de streaming Amazon Prime Video.

Mandela: O Homem por trás do Mito

Dirigido por François-Xavier Destors e François-Xavier Drouet, o documentário francês lançado em 2019 traz depoimentos de especialistas mesclados a imagens históricas retratando a vida e trajetória do político sul-africano, desde seu surgimento até eventos posteriores à sua morte, como seu funeral, que reuniu políticos diversos como Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, Raúl Castro e Dilma Rousseff.

Mandela: O Homem por trás do Mito está disponível para assistir no serviço de streaming Globoplay.