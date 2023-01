Veja lista completa dos filmes indicados ao Oscar 2023

Destaque é "Tudo em todo lugar ao mesmo tempo", com 11 indicações; cerimônia acontece no dia 12 de março

A Academia do Oscar divulgou nesta terça-feira (24) os indicados nas suas 23 categorias. A cerimônia de entrega da estatueta dourada acontece em 12 de março. O filme “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” (2022) lidera com 11 indicações. O Brasil não terá representantes no Oscar 2023.

Concorrem ao prêmio principal de Melhor Filme os longas “Nada de Novo no Front” (2022), “Avatar: O Caminho da Água” (2022), “Os Banshees de Inisherin” (2022), “Elvis” (2022), “Os Fabelmans” (2023), “Tár” (2023), “Top Gun: Maverick” (2022), “Triângulo da Tristeza” (2023), “Entre Mulheres” (2023) e o já citado “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”.

O cineasta Steven Spielberg conseguiu sua nona indicação como Melhor Diretor para “Os Fabelmans”, onde conta a história de sua infância e adolescência. Caso vença, será seu terceiro Oscar e vai entrar para um seleto grupo formado apenas por William Wyler e Frank Capra – o campeão continua John Ford, com quatro vitórias.

Spielberg disputa a estatueta com Ruben Ostlund, por “O Triângulo da Tristeza”; Todd Field, por “Tár”; Dan Kwan e Daniel Scheinert, por “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”; e Martin McDonagh, por “Os Banshees de Inisherin”

Veja abaixo todas as indicações:

MELHOR FILME

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água

Os Banshees de Inisherin

Elvis

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Os Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triângulo da Tristeza

Entre Mulheres

MELHOR DIREÇÃO

Martin McDonagh, por Os Banshees de Inisherin

Daniel Kwan & Daniel Scheinert, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Steven Spielberg, por Os Fabelmans

Todd Field, por Tár

Ruben Östlund, por Triângulo da Tristeza

MELHOR ATOR

Austin Butler, por Elvis

Colin Farrell, por Os Banshees de Inisherin

Brendan Fraser, por A Baleia

Paul Mescal, por Aftersun

Bill Nighy, por Living

MELHOR ATRIZ

Cate Blanchett, por Tár

Ana de Armas, por Blonde

Andrea Riseborough, por To Leslie

Michelle Williams, por Os Fabelmans

Michelle Yeoh, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Brendan Gleeson, por Os Banshees de Inishering

Brian Tyree Henry, em Causeway

Judd Hirsch, em Os Fabelmans

Berry Keoghan, por Os Banshees de Inisherin

Ke Huy Quan, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Angela Bassett, por Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Hong Chau, por A Baleia

Kerry Condon, por Os Banshees of Inisherin

Jamie Lee Curtis, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Stephanie Hsu, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Martin McDonagh, por Os Banshees de Inisherin

Daniel Kwan & Daniel Scheinert, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Steven Spielberg & Tony Kushner, por Os Fabelmans

Todd Field, por Tár

Ruben Östlund, por Triângulo da Tristeza

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

Edward Berger, Lesley Paterson & Ian Stokell, por Nada de Novo no Front

Rian Johnson, por Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Kazuo Ishiguro, por Living

Ehren Kruger, Eric Warren Singer & Christopher McQuarrie, por Top Gun: Maverick

Sarah Polley, por Entre Mulheres

MELHOR FOTOGRAFIA

James Friend, por Nada de Novo no Front

Darius Khondji, por Bardo: Falsa Crônica de Algumas Verdades

Mandy Walker, por Elvis

Roger Deakins, por Império da Luz

Florian Hoffmeister, por Tár

MELHOR TRILHA SONORA

Volker Bertelmann, por Nada de Novo no Front

Justin Hurwitz, por Babilônia

Carter Burwell, por Os Banshees de Inisherin

Son Lux, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

John Williams, por Os Fabelmans

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

Sofia Carson – “Applause” (de Tell it Like a Woman)

Lady Gaga – “Hold My Hand” (de Top Gun: Maverick)

Rihanna – “Lift Me Up” (de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre)

“Naatu Naatu” (de RRR)

Son Lux – “This is a Life” (de Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo)

MELHOR EDIÇÃO

Mikkel E.G. Nielsen, por Os Banshees de Inisherin

Matt Villa & Jonathan Redmond, por Elvis

Paul Rogers, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Monika Willi, por Tár

Eddie Hamilton, por Top Gun: Maverick

MELHOR FIGURINO

Mary Zophres, por Babilônia

Ruth E. Carter, por Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Catherine Martin, por Elvis

Shirley Kurata, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Jenny Beavan, por Sra. Harris Vai a Paris

MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água

Babilônia

Elvis

Os Fabelmans

MELHOR CABELO & MAQUIAGEM

Nada de Novo no Front

Batman

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Elvis

A Baleia

MELHOR SOM

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água

Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

MELHORES EFEITOS VISUAIS

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água

Batman

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Top Gun: Maverick

MELHOR ANIMAÇÃO EM LONGA METRAGEM

Pinóquio de Guillermo Del Toro

Marcel the Shell with Shoes On

Gato de Botas 2: O Último Pedido

A Fera do Mar

Red – Crescer é uma Fera

MELHOR ANIMAÇÃO EM CURTA METRAGEM

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It

MELHOR CURTA METRAGEM EM LIVE-ACTION

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

MELHOR FILME INTERNACIONAL

Nada de Novo no Front (Alemanha)

Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Bélgica)

EO (Polônia)

The Quiet Girl (Irlanda)

MELHOR DOCUMENTÁRIO EM LONGA METRAGEM

All That Breathes

All The Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Navalny

MELHOR DOCUMENTÁRIO EM CURTA METRAGEM