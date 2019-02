VegFest ganha primeira edição em Americana

Seis anos após ser criado em São Paulo, unindo punk, hardcore e a ideologia de libertação animal, o VegFest ganha neste final de semana sua primeira edição em Americana. Oito bandas de diferentes localidades, comida vegana, palestras, oficinas, exposição de artesanato, pintura ao vivo, flash tattoo, espaço kids e barbearia fazem parte da programação do evento, que tem entrada gratuita e arrecadação de ração para doação a uma ONG ligada à causa.

Um dos organizadores do evento na cidade e guitarrista da banda Derrota, Leonardo Cucatti, conta que conheceu Edi, o idealizador do VegFest, em um evento sobre a causa em Campinas. “Ele me falou da ideia de levar o VegFest para outras cidades, ir para o interior”, lembra. Uma das propostas é reunir bandas com temáticas e membros ligados à causa. Feminismo e lutas contra a homofobia e racismo são outros ativismos presentes.

André Vieland, vocalista da banda de punk/hardcore Direction, que se apresenta no domingo, é chef de cozinha especializado em gastronomia vegan e membro de uma ONG internacional pela qual viaja o Brasil para dar treinamentos para cozinheiros e cozinheiras com o intuito de fomentar a redução no consumo de carne. Ele e mais dois membros são proprietários de restaurantes do segmento. “Bem legal tocar em um evento cujas ideias a gente acredita. Nós somos veganos pela libertação animal e em algumas das nossas letras a gente trata disso”, afirma o guitarrista Fausto Oi, ex-membro da Dance of Days. A banda tem um disco lançado, chamado “Mesmo Horizonte”, e lançou há uma semana o clipe da música “Nesses Dias”.

Já a Bioma, banda de queercore que toca no sábado, é formada apenas por mulheres e aborda vivências delas enquanto LGBTQI+, denunciando casos reais de violência contra a mulher e episódios discriminatórios. “Acreditamos na autogestão e que a liberdade deve ser uma realidade para todas as pessoas e espécies. Individualmente, cada integrante possui uma relação com a causa animal, de militância, questionamento pessoal e redução de consumo”, explica a baixista Julia Kaffka. O grupo tem uma demo lançada, com duas músicas, e meta de começar a gravar um disco completo até o final deste ano.

Já o grupo de hardcore Nothing in Between reúne vegetarianos, um vegano e um straight edge (ideologia que, entre outras atitudes, envolve não consumir droga lícitas ou ilícitas). “Lançamos em 2016 um EP (somente em formato digital) e acabamos de gravar nosso primeiro full lenght”, conta o vocalista Giuliano.

ACONTECE: O VegFest vai ser realizado neste sábado e domingo, das 12h às 21h, no Espaço GNU (Rua Padre Avelino Canazza, 258, Vila Galo). A entrada é gratuita, mas pede-se a doação de um quilo de ração, para doação à ONG Animais Têm Voz. Programação completa: https://www.instagram.com/vegfestamericana.