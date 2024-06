Várias pessoas podem ser acusadas pela morte de Matthew Perry, afirma revista americana

A morte do ator da série Friends Matthew Perry pode ter várias pessoas envolvidas, aponta uma fonte da investigação. A informação exclusiva foi divulgada pela revista People, na terça-feira, 25, que indicou também que a investigação está “chegando ao fim” e que a polícia acredita que “várias pessoas” devem ser acusadas.

Ao fim do processo, ficará a cargo do Ministério Público dos Estados Unidos a decisão de apresentar ou não a queixa. Procurado pela revista, o Ministério Público dos EUA respondeu que não comentaria o caso.

Matthew Perry morreu aos 54 anos, no dia 28 de outubro de 2023, em sua casa em Los Angeles. O ator foi encontrado inconsciente em sua banheira de hidromassagem, e a causa foi relacionada ao efeitos do uso de ketamina combinada a outros fatores, como afogamento, doença arterial coronariana e efeitos da buprenorfina – medicamento que era usado para tratar seu quadro de depressão e ansiedade.

Após o resultado do laudo do médico legista, em dezembro de 2023, começou a investigação policial e, em maio, uma fonte do departamento de polícia de Los Angeles (LAPD), disse à revista People que o departamento estava trabalhando com a Administração de Repressão às Drogas (DEA) para saber a origem da ketamina usada pelo ator.

Conhecido por interpretar Chandler Bing em Friends, série eternizada na cultura pop mundial, Matthew Perry também estrelou filmes como 17 Outra Vez (2009), Meu Vizinho Mafioso (2000) e Barrados no Baile (1990-2000), entre outros.