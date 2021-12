Van com equipe de Gusttavo Lima sofre acidente e capota na Paraíba

Uma van que levava parte da equipe do cantor Gusttavo Lima se acidentou na manhã desta segunda-feira na Paraíba. O artista não estava no veículo, que bateu em outro carro e capotou na região de Soledade, no quilômetro 206 da BR-230, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.

Gusttavo fez uma apresentação na noite deste domingo em São Bento, no Sertão da Paraíba. A equipe estava a caminho do aeroporto de Recife.

Cinco pessoas foram encaminhadas ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. Outros passageiros do veículo tiveram ferimentos leves.