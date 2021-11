Valesca Popozuda é internada com pneumonia bacteriana

Valesca Popozuda, de 43 anos, está internada em um hospital do Rio de Janeiro com pneumonia bacteriana. A informação foi compartilhada nas redes sociais da cantora na terça-feira, 9: “O escritório Valesca produções informa que a cantora Valesca Popozuda está internada, no Hospital Norte DOr do Rio de Janeiro com pneumonia bacteriana.”

Ela deu entrada no Hospital Norte DOr no domingo, 7, com dores no peito e dificuldade de respirar. Segundo a publicação, a artista fez exame para detecção da covid-19 e o resultado foi negativo. “A artista chegou a fazer o teste de covid-19 e o resultado deu negativo. A internação aconteceu para o melhor acompanhamento e breve recuperação da paciente”, informou.

Sobre o estado de saúde de Valesca, a equipe da funkeira afirmou que ela “apresenta um quadro estável e boa resposta ao tratamento clínico, com breve previsão de alta”.