‘Vaidade humana’, diz Luciano Huck sobre desaparecimento de submarino

Luciano Huck foi entrevistado por Mítico e Igão no podcast PodPah e comentou sobre o desaparecimento do submarino OceanGate Expeditions, que transportava turistas e pesquisadores para ver os restos do Titanic, que naufragou em 1912.

A embarcação que levava cinco pessoas, entre turistas e pesquisadores, desapareceu no Oceano Atlântico, entre a costa dos Estados Unidos e do Canadá, na segunda-feira, 19. Cada passagem pode custar até US$ 250 mil (R$ 1,2 milhão).

O apresentador falou sobre o caso e disse que a experiência é “meio mórbida” e “idiota”. “Fico imaginando como o idiota paga 250 mil dólares para entrar naquela lata de sardinha. É meio mórbido, porque o cara vai pro espaço, eu entendo, tem uma mega tecnologia, o cara vai decolar um foguete, bilhões de dólares investidos, tecnologia que você vai usar em outras coisas, tudo certo, entendo, por isso custa caro”, comentou.

“Pra ver um navio que matou mais de mil pessoas. Não tem como aquela energia ser boa. Você vai ver o Titanic lá em baixo que matou um monte de gente? Vai ver o filme, cara. (…) É sobre até onde vai a vaidade humana”, completou.