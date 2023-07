Vai assistir ao musical O Rei Leão? Confira dicas de outros passeios pela região

O musical Rei Leão, um dos maiores sucessos do gênero, há 25 anos em cartaz, terá nova estreia em São Paulo nesta quinta-feira, 20 de julho, para uma temporada prevista de um ano. A história de Simba volta ao País depois de uma década de sua primeira montagem. Leia aqui a crítica do musical.

Criado pela diretora norte-americana Julie Taymor para a Broadway, com canções originais de Elton John e Tim Rice, o musical tem no Brasil versões em português feitas pelo compositor Gilberto Gil. Dessa vez, quem dará vida ao filhote de leão Simba será o ator paulistano Thales Cesar, de 23 anos.

A montagem, assim como a primeira, é grandiosa. No palco, 51 atores em cena. Para recriar o ambiente de uma selva, o musical utiliza máscaras, bonecos e esculturas – a do elefante, por exemplo, tem quatro metros de comprimento e 2,8 metros de largura.

Em entrevista ao Estadão nesta semana, a diretora Julie Taymor falou sobre a nova montagem e a mensagem que a trajetória de Simba e seus amigos tem para passar aos espectadores.

“O Rei Leão é uma peça de teatro sofisticada, com grandes músicas, mas toca naquilo que o teatro sempre foi: um modo de compreender os diferentes estágios da vida”, disse.

Serviço – O Rei Leão

Teatro Renault

Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 411

De 20/7 a 31/8

Quarta, quinta e sexta, às 20h

Sábado e domingo, às 15h e às 20h

Ingressos a partir de R$ 160

Como chegar

O Teatro Renault fica em uma região movimentada do centro da cidade. A melhor opção, além do transporte público, são os carros por aplicativo. O teatro não tem estacionamento próprio, mas existem algumas opções no entorno dele.

Onde comer

Padaria & Confeitaria Santa Teresa

Para um lanche antes da sessão do musical, a padaria, considerada a primeira de São Paulo, fundada em 1872, é uma boa pedida. O carro chefe do espaço, que funciona em uma palacete, é a coxa creme (R$ 14.90). Há ainda opções de sopas, como canja, caldo verde e de cebola (R$ 22,50, individual).

Pça. Dr. João Mendes, 150, Centro

2ª a 5ª, 6h/20h/ 6ª, 6h/21h; sáb., 6h/19h; dom., fechado

Mexilhão

Aberto desde 1970, o restaurante é especializado em peixes e frutos do mar. O cardápio tem desde opções de pratos da culinária baiana, como o vatapá e a moqueca de camarão, passando pelas tradicionais casquinhas de siri e lula à milanesa, até sopas de badejo e de piranha.

R. 13 de Maio, 626, Bela Vista

2ª a 5ª, 12h/23h; 6ª e sáb., 12h/23h30; dom., 12h/22h

Templo da Carne

Fundado por Marcos Bassi, especialista em carne, morto em 2013, o restaurante costuma ter fila de espera aos finais de semana. No cardápio, entradas como o salsichão de vitela (R$ 42, duas unidades) e pratos principais como a picanha premium (R$ 328, para 2 a 3 pessoas) e a tradicional assado de tira (R$ 118, duas unidades). O restaurante ainda tem uma grande carta de vinhos, cervejas e outras bebidas.

R. Treze de Maio, 668, Bela Vista

3ª a 6ª, 12h/15h30 e 18h30/23h; sáb., 12h/23h; dom., 12h/19h

Para se divertir

Madame Club

Antigo Madame Satã, o clube ganhou reforma e novo nome em 2012, mas manteve o estilo underground que fez a fama da casa. A programação é bastante variada, com DJs que tocam o estilo de som gótico, bandas de rock que se apresentam ao vivo e peças de teatro alternativo. O salão, bastante escuro, é decorado com neons vermelhos, móveis de madeira, espelhos e outros objetos que contribuem para a atmosfera do local.

R. Conselheiro Ramalho, 873, Bela Vista

6ª e sáb., 23h30; dom., 19h

R$70/R$ 80

Café Piu Piu

A casa, que recentemente completou 40 anos de existência, tem uma agenda de shows de quarta a domingo que abre espaço para bandas alternativas e artistas consagrados, sobretudo os ligados ao rockn roll. No cardápio, além das bebidas, lancinhos como os minis sanduíches de pernil e os dadinhos de tapioca.

R, 13 de Maio, 134, Bela Vista