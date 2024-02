Cultura Vai ao show do Men At Work no vibra São Paulo? Veja serviço, set list e dicas de passeio

Nesta quarta-feira, 21, a banda australiana Men At Work se apresenta no Vibra São Paulo, onde encerra a passagem de sua turnê pelo Brasil, depois de se apresentar no Rio de Janeiro e em Curitiba. Os shows no Brasil fazem parte da última reunião do grupo, que começou a viajar pelo mundo em 2019.

A banda que toca em São Paulo só conta com um membro original do grupo que nasceu nos anos 1980: Colin Hay, que tinha 25 anos quando o Men At Work surgiu. Donos de hits como Down Under e Who Can It Be Now?, o grupo levou para casa o Grammy de artista revelação em 1983.

Além das duas canções já citadas acima, estão no repertório músicas como Be Good Johnny, Underground, High Wire, Overkill e Its a Mistake.

Serviço

Onde: Vibra São Paulo. Avenida Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida.

Quando: Quarta-feira (21), às 21h

Preço: R$ 400/R$ 800.

Abertura dos portões: 19h

Confira a provável set list do show

Touching the Untouchables

No RestrictionsPlay Video

Come Tumblin Down (Colin Hay song)

Cant Take This Town (Colin Hay song)

Down by the SeaPlay Video

Blue for You

I Can See It in Your EyesPlay Video

Dr. Heckyll & Mr. JivePlay Video

No Sign of YesterdayPlay Video

Who Can It Be Now?Play Video

UndergroundPlay Video

Upstairs in My HousePlay Video

Catch a StarPlay Video

Its a MistakePlay Video

Down UnderPlay Video

Overkill

Into My Life (Colin Hay Band cover)

Be Good Johnny

Love is the Sweetest Thing (Ray Noble song)

Como chegar

A Vibra São Paulo fica na Avenida das Nações Unidas, na Marginal Pinheiros. O espaço conta com estacionamento próprio com pagamento no local. Quem escolher chegar usando transporte público, o local fica entre as estações de trem Santo Amaro e João Dias da Linha 9 – Esmeralda. Quem preferir ir de metrô, também dá para ir pela Linha 5 – Lilás e descer na estação Largo Treze.

Onde comer

Na região do Vibra São Paulo é possível comer em alguns restaurantes. Confira algumas ideias de onde comer antes ou depois do show.

Raro Burger & Friends

A hamburgueria fica na Chácara Santo Antônio e tem um ambiente decorado com estilo industrial e é reconhecida por seus produtos sempre frescos. Possui também carta de cervejas e opções de drinks no cardápio.

Na Raro, é possível pedir um hambúrguer a partir de R$ 23, sendo que dá para transformar qualquer pedido em combo (refrigerante e fritas) apenas pagando R$ 15. A hamburgueria fica na Rua José Vicente Cavalheiro, 255 e funciona de quarta a sexta para almoço de 12h às 15h; e jantar das 18h às 22h. Sábado e domingo, a casa só abre para jantar, das 18h às 22h.

Konkai Sushi

Essa opção é um pouco mais próxima do Vibra São Paulo. No entanto, é do outro lado da marginal Pinheiros. O restaurante de comida japonesa, que pode ser encontrado em outros pontos da cidade, conta com um cardápio cheio de opções, incluindo rodízio, que custa a partir de R$ 79,90.

A unidade João Dias, a mais próxima do evento, fica na Estrada de Itapecerica, 45 (Jardim Monte Azul) e funciona todos os dias das 12h às 23h.

Carmen La Loca

O restaurante especializada em comida espanhola também fica na Chácara Santo Antônio, um pouco mais afastado da casa de shows (Rua Alexandre Dumas, 1152/1162). O espaço oferece diversas opções de pratos ibéricos, como tortilhas de batata, testículos bovinos, rãs empanadas e lagostins.

O Carmen La Loca funciona de segunda a domingo, das 12h às 23h e possui manobrista na porta. As entradas, famosas tapas, custam a partir de R$ 24.