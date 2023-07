Vai ao show de Roberto Carlos? Veja serviço completo e como esticar passeio em Santo Amaro

O cantor e compositor Roberto Carlos se apresenta nesta sexta e sábado, dias 7 e 8 de julho, no Vibra São Paulo. Com mais de 60 anos de carreira – ele lançou sua primeira gravação em 1959, bem antes da Jovem Guarda -, Roberto colecionou sucessos ao longo das décadas e se tornou um dos cantores mais populares do País.

Como tem feito nos últimos anos, Roberto apresenta um repertório composto por sucessos como Detalhes, Como É Grande Meu Amor Por Você, Emoções, Ilegal, Imoral ou Engorda, Nossa Senhora, entre outros.

Embora tempos atrás tenha viralizado em um vídeo em que aparece dando uma bronca em um espectador que gritava enquanto ele cantava, Roberto continua gentil com seu público e, agora, faz até brincadeira com o episódio, sinalizando o momento certo em que os fãs podem ir para frente do palco para tentar pegar um das rosas que ele distribui – é sempre na hora de Jesus Cristo. Não vá errar e irritar o rei!

No último show que fez em São Paulo, em novembro de 2022, Roberto distribuiu mais de duas dúzias de rosas para o público.

7/7, 6ª, 21h

8/7, sáb., 21h

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, V. Almeida

R$ 260/R$ 890

Como chegar

O Vibra tem estacionamento, custa R$ 50 (é possível comprar o tíquete antecipado) . Na saída é preciso ter paciência com as longas filas que se formam. Uma opção é ir de carro por aplicativo ou táxi. Há uma área para desembarque bem em frente à casa de show.

Para transporte público, a melhor opção é a Estação Santo Amaro da CPTM, que fica a cerca de 1,5 km dali.

Onde comer

O Bar do Juarez, um dos mais tradicionais de São Paulo, tem petiscos como lula à dore (R$ 56.90) e o bolinho de bacalhau (R$ 69, oito unidades). Entre as opções de pratos principais estão o linguado à parmegiana (R$ 123) e pratos alemães, entre eles, Kassler (R$ 93, para duas pessoas), feito com lombo salgado e defumado.

Rua Joaquim Nabuco, 325, Brooklin

2ª a 2ª, 11h/1h

O restaurante italiano Casa Santo Antônio tem menu à la carte com opções como o pappardelle com ragu de costela (R$ 73) e tortellini de camarão (R$ 89). Para a sobremesa, um das mais tradicionais é o tiramisù (R$ 33), mas também tem o tartelette de chocolate, feito com creme inglês, e panna cotta de frutas vermelhas (R$ 31).

Av. João Carlos da Silva Borges, 764, Granja Julieta

12h/23h

Para passear

Aberto até às 19 horas, o Parque Severo Gomes é um local bastante arborizado e abriga 95 espécies da fauna brasileira, sendo 29 insetos, uma espécie de peixe e 63 de aves, muitas endêmicas da Mata Atlântica, entre elas, o picapauzinho-de-coleira, picapauzinho-verde-carijó periquito-rico e tiê-preto. Entre os destaques da flora estão exemplares de pau-brasil, uma espécie em extinção.

R. Pires de Oliveira, 356, Granja Julieta

2ª a dom., 7h/19h

Entrada gratuita

Para se divertir

No mês de férias, dicas de onde levar as crianças são sempre bem-vindas. Na região de Santo Amaro, uma opção é o parque de infláveis PopHaus, com brinquedos como Queda Livre, Subida Maluca, Circuito Obstáculos e Guerra de Cotonetes.

R. Doutor Rubens Gomes Bueno, 288,Várzea de Baixo

2ª a sáb., 10h/20h

Dom., 10h/18h

A partir de R$ 89

Se é religioso igual ao Roberto…

Vale a pena conhecer a catedral de Santo Amaro, no Largo 13 de Maio. Fundada em 1686, a construção atual é de 1924, tombada pelo patrimônio histórico.