Vai ao show de Madonna no Rio? Veja dicas para esticar o passeio no fim de semana

Madonna está prestes a fazer um show histórico no Rio de Janeiro. Ela sobe ao palco montado na Praia de Copacabana neste sábado, 4, para apresentar o que deve ser o encerramento da The Celebration Tour, turnê em celebração aos seus 40 anos de carreira.

A estrutura é grandiosa: 270 toneladas de equipamentos dão forma a um palco de 821m², erguido a 2,4 m do chão. Serão 16 torres e ao menos 8 telões na única passagem da Celebration pela América do Sul. A apresentação, que deve durar cerca de duas horas, terá início às 21h45.

Será a quarta vez da rainha do pop pelo Brasil. O show mais recente de Madonna no País foi em 2012, durante a turnê MDNA Tour. Antes, ela apresentou no País em 1993, com The Girlie Show, e 2008, com Sticky & Sweet.

A artista, em solo brasileiro desde segunda, 29, deve fazer uma passagem por suas inúmeras eras durante a apresentação. O esperado é que o show no Rio siga o molde dos outros da Celebration, contando com cerca de 30 músicas divididas em atos.

No primeiro, apresentado pelo mestre de cerimônia Bob the Drag Queen, Madonna deve surgir com um figurino que remete à imagem de uma santa para cantar hits como Nothing Really Matters e Holiday. Na sequência, ela deve fazer uma homenagem às vítimas de Aids ao som de Live to Tell.

Outros sucessos que devem estar no setlist são Erotica, Vogue, La Isla Bonita e Like a Prayer. Ela deve encerrar com Bitch Im Madonna e Celebration.

Serviço – The Celebration Tour in Rio

Data: 4 de maio, sábado

Início do show: 21h45

Local: Praia de Copacabana

Como chegar?

O esquema montado pela prefeitura para o transporte no Rio será semelhante ao do Réveillon. O metrô terá trens extras e funcionará até as 4h, mas há exceções em algumas estações. A Linha 1 terá funcionamento normal, enquanto a Linha 2 vai funcionar direto da Pavuna, na zona norte, até a estação General Osório, em Ipanema.

O recomendado para quem vai ao show é descer na estação Siqueira Campos. A Cardeal Arcoverde vai funcionar apenas para desembarque a partir das 16h de sábado. A tarifa no metrô do Rio é de R$ 7,50 – a recomendação é comprar a passagem com antecedência ou usar pagamento por aproximação para embarcar.

A partir das 18h até as 19h30, apenas ônibus e táxis terão permissão para circular por Copacabana. A prefeitura criou a linha exclusiva Gentileza x Madonna, que sai do Terminal Gentileza até o local do show, passando pelo Aterro do Flamengo.

As partidas começam às 13h e, até às 19h30, o desembarque será na Avenida Princesa Isabel 186, próximo ao McDonalds. Depois, o ponto de desembarque será na Enseada de Botafogo. A tarifa, ida e volta, será de R$ 8,60. Saiba mais sobre o esquema de transporte no dia do show aqui.

Onde comer?

Quem vai à capital fluminense presenciar o momento histórico – ou até quem mora no Rio e vai aproveitar a ocasião para esticar o passeio por Copacabana – tem inúmeras opções. Há bares e restaurantes para quem quer fazer um “esquenta” para o pré-show e excelentes padarias para tomar um café no dia seguinte. Veja abaixo.

Veja no Paladar Estadão mais dicas de onde comer e beber em Copacabana

Restaurante Cervantes

É o preferido dos boêmios da cidade para a saideira na madrugada e também famoso pelos sanduíches de pernil com abacaxi. A receita mudou depois da mudança de dono – nem todo mundo gostou da troca, mas continua honesto.

Onde: Av. Prado Júnior, 335 – Loja B

Telefone: (21) 3085-6065 / (21) 3085-6045

Horário no sábado: 10h às 5h

Amir

Um dos melhores árabes do Rio. A comida fresquinha e leve pode ser uma ótima pedida para o dia do show.

Onde: R. Ronald de Carvalho, 55

Telefone: (21) 2542-7039

Horário no sábado: 12h às 00h

Pavão Azul

Outro boteco clássico carioca, é famoso pelas pataniscas de bacalhau, arroz de camarão, arroz de polvo e os pasteizinhos.

Onde: R. Hilário de Gouveia, 71

Telefone: (21) 2236-2381

Horário no sábado: 12h às 00h

Venga Chiringuito

Ótima opção para tomar vinhos e sangria. Boa pedida para quem quer provar a gastronomia espanhola com descontração.

Onde: Av. Atlântica, 3880

Telefone: (21) 3264-9806

Horário no sábado: 12h às 00h30

Sforno Pizza

O local serve o estilo de pizza romana para quem só quiser um lanche rápido.

Onde: R. Aires Saldanha, 104

Telefone: (21) 97873-2865

Horário no sábado: 18h às 00h

Para tomar um café no dia seguinte

Confeitaria Colombo no Forte de Copacabana

Para quem quiser uma experiência inesquecível e tiver paciência para uma possível fila, a unidade da Confeitaria Colombo localizada no Forte de Copacabana é uma boa pedida.

Onde: Posto 6 – Praça Cel. Eugênio Franco, 01

Horário no domingo: 10h às 19h

Frederic Epicerie

Não consegue levantar de cansaço? Que tal pedir uma cesta de brunch bem maravilhosa? O local também oferece café da manhã, pães e chocolates incríveis.

Onde: R. Gustavo Sampaio, 802

Telefone: (21) 2146-9691

Horário no domingo: 8h às 18h

Big Bi

Para quem quiser um café da manha descontraído de carioca clássico, a boa pedida é um sucão e sanduba no Big Bi.

Onde: R. Santa Clara, 118

Telefone: (21) 3738-9103

Horário no domingo: Aberto 24h

O que conhecer?

Não há como passar pelo Rio sem aproveitar os inúmeros pontos turísticos que a cidade oferece. Veja, abaixo, algumas opções para conhecer pela capital fluminense.

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro

Um dos mais importantes institutos culturais do Brasil, o acervo inclui obras de artistas nacionais e internacionais de grande renome. Atualmente, a exposição em cartaz é Lugar de estar: o legado Burle Marx, com curadoria de Beatriz Lemos, Isabela Ono e Pablo Lafuente, sobre a trajetória do expoente do paisagista. A entrada é gratuita. Saiba mais aqui .

Onde: Av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo

Sex e sáb: 10h às 17h30; dom: 11h às 17h30

Museu do Amanhã

Projetado por Santiago Calatrava, o Museu do Amanhã se descreve como “um museu de ciências diferente”. O local oferece uma narrativa sobre o futuro e sobre como podemos moldar os próximos 50 anos. Atualmente, é possível visitar a Exposição Principal, que possui uma narrativa estruturada em cinco áreas: Cosmos, Terra, Antropoceno, Amanhãs e Nós

Lá, a meia entrada é R$ 15 e o valor da inteira é R$ 30. De 2 a 5 de maio, o local terá horários especiais, com a última entrada às 18h. Saiba mais sobre ingressos aqui .

Onde: Praça Mauá, 1 – Centro

Sex, sáb e dom: 10h às 17h

Pão de Açúcar

Um dos principais pontos turísticos e cartões-postais do Rio vale a quantidade de visitas que recebe. O Parque é formado pelos morros da Urca e do Pão de Açúcar. Lá, é possível embarcar no bondinho e ter vistas privilegiadas da capital fluminense.

Os valores para andar de bondinho vão de R$ 92 (Bilhete Criança, Idoso e Outras Meias) a R$ 185 (Bilhete Bondinho). Quem nasceu ou mora no Brasil tem desconto se apresentar documento de identificação com foto ou comprovante de residência. Saiba mais aqui .

Onde: Av Pasteur, 520 – Urca

Sex, sáb e dom: 8h às 21h; último embarque às 19h30