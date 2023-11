Vai ao show da Taylor Swift em SP? Veja dicas, serviço, setlist e saiba como esticar o passeio

A cantora Taylor Swift começa, nesta sexta-feira, 24 de novembro, o primeiro de três shows no Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo. Ela se apresenta hoje, sábado, 25, e domingo, 26, com a turnê The Eras, que tem causado frenesi desde que foi anunciada em junho, com forte comoção dos fãs nas redes sociais e disputa por ingressos.

Ela vem de passagem conturbada pelo Rio de Janeiro, onde se apresentou nos dias 17, 18 e 19. O show da última sexta-feira, 17, foi marcado por uma tragédia: a morte da jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos, que passou mal durante a apresentação.

Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e um laudo preliminar mostrou que ela teve uma hemorragia pulmonar. A Polícia do Rio abriu um inquérito para investigar a T4F, produtora de shows da cantora no Brasil. A empresa não respondeu ao Estadão para comentar as investigações.

É a primeira vez de Taylor no Brasil desde 2012, quando veio divulgar o álbum Red e fez uma apresentação fechada para cerca de mil pessoas. Ela voltaria em julho de 2020 com a Lover Fest, mas a apresentação foi cancelada por conta da pandemia de covid-19.

A turnê The Eras percorre todos os 17 anos de carreira de Taylor e os seus dez álbuns de estúdio, uma espécie de homenagem à empreitada da artista de regravar seus seis primeiros discos, cujos direitos comerciais foram vendidos sem a autorização dela. Veja o setlist abaixo.

Dicas para quem vai ao show

A primeira dica para quem vai no show é ter calma. A expectativa e espera pela cantora foram grandes e serão muitas pessoas no mesmo ambiente, mas todas vão entrar no estádio e ver a apresentação. Para o público geral, os portões abrem às 16h, então evite chegar cedo demais na fila e se cansar para o show.

Na sexta e no domingo, a previsão do tempo indica que pode chover – veja com mais detalhes abaixo. Não deixe de levar uma capa de chuva e usar roupas leves e confortáveis. Também não deixe de passar protetor solar.

Após a tragédia do show do último dia 17, o governo federal mandou liberar a entrada de água nos estádios. Não deixe de se hidratar e não esqueça de ir ao banheiro antes da apresentação começar. A produção vai permitir copos plásticos descartáveis e garrafas plásticas flexíveis. Uma boa dica é levar algumas garrafas congeladas, para que elas não esquentem na espera pelo show.

A organização também disse que só vai permitir bolsas e mochilas de até 42 cm de altura e 32 cm de largura. Serão permitidos alimentos industrializados lacrados e barras de cereal. Não deixe de se alimentar, pois a apresentação é longa e os preços dentro do estádio podem ser altos.

Setlist dos shows da Taylor Swift no Brasil:

Taylor Swift – The Eras Tour

– Datas: 24, 25 e 26 de novembro

– Abertura: 18h25 (Sabrina Carpenter)

– Show da Taylor: 19h30

– Endereço: Allianz Parque. R. Palestra Itália, 200, Pompeia

– Abertura dos portões: 16h

– Ingressos: esgotados

Previsão do tempo para esta sexta-feira

No dia do primeiro show em São Paulo, o sol pode aparecer em alguns momentos do dia, mas o clima será chuvoso. Prevê-se uma mudança brusca de temperatura, com máxima de 23ºC. Com alerta emitido pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) para chuvas extremas, a previsão é de que chova a qualquer hora do dia. Durante o show, a temperatura deverá ser de 18ºC.

Previsão do tempo para o sábado

No sábado, o dia tende a ser nublado. A temperatura deverá cair ainda mais, com máxima de 20ºC. Também há previsão de chuvas a qualquer hora. Durante o show, a temperatura deverá ficar em torno de 15ºC.

Previsão para o último show, no domingo

Domingo deve ter um clima similar ao de sexta-feira, de sol com nuvens. Também deve chover ao longo do dia, mas não há previsão de muita chuva. A temperatura mínima prevista é de 15ºC, com máxima de 23ºC.

Como chegar ao Allianz

A velha dica vale aqui. O fluxo intenso de carros faz do transporte rápido (moto e, para quem mora na região, bike) a melhor pedida. Por ser uma região bem servida de linhas de ônibus, eles também são uma opção. O site do Allianz cita as mais de 30 linhas que passam em frente ao estádio.

Os que vão de metrô ou trem podem descer na estação Palmeiras/Barra Funda, onde há a linha vermelha, as linhas Rubi e Diamante da CPTM. Ela fica a cerca de 10 minutos de caminhada da arena. Bom para quem não quer a muvuca da saída.

Há estacionamentos no entorno, mas eles geralmente cobram um preço alto em dias de jogos e shows no Allianz.

Onde estacionar?

Onde comer?

A Lareira

A poucos metros da Rua Palestra Itália, a grande padaria Lareira tem sido um destino bem procurado. Quem estiver de Uber, a dica é ficar ali até que a multidão que se aglomera depois dos shows se dissipa. Não vale a pena brigar por um motorista. Aos que forem para lá depois do show, por volta das 23h30, uma boa opção será o bufê de sopas servido com uma variedade grande de pães. Ao chegar, saiba apenas que o atendimento desse lugar é sofrível. Os atendentes são mal treinados e a demora por um pedido a la carte pode ser desgastante. Ou seja: vá mesmo de bufê, que vale a pena pela qualidade das sopas. Afinal, só depende do sua própria agilidade.

Av. Sumaré, 488 – Perdizes

Bar do Alemão

Olha aí um cantinho muito especial que acaba passando batido pela multidão. Um ótimo refúgio para quem quer comer em paz, ou assistindo belas apresentações com menos decibéis, depois de tanto agito é o histórico Bar do Alemão, uma portinha discreta no Viaduto Antártica, a poucos metros do Allianz, com uma programação.

O lugar que já foi teto boêmio de Adoniran Barbosa, Paulo Vanzolini e Paulinho da Viola terá nesta sexta um show com o trio Elaine Morie (voz e violão), André Rass (percussão) e Paulo Ribeiro (violão). Como começa às 21h30, deve estar rolando ainda, mas já caminhando para o fim, quando o show terminar. Não importa. O couvert consciente (as pessoas pagam aquilo que acharem justo) e o cardápio (o lanche de rosbife Cangalha é um espetáculo) são ótimos para embalar uma resenha quente dos Titãs.

Av. Antártica, 554, até 2h da manhã

Casa das Caldeiras

A casa da Caldeiras também é um importante ponto turístico próximo ao Allianz Park. Um dos muitos patrimônios históricos tombados na cidade, já foi um dos maiores polos de alimentação de energia de todo o complexo industrial da família Matarazzo, entre os anos 30 e 40. Depois de seu tombamento, ele se transformou em um centro cultural, com vários eventos culturais.

Tudo isso pra dizer que, aos que vêm de longe e quiserem chegar mais cedo para estacionarem na região com tranquilidade, talvez valha uma visita rápida. A casa fica a 10 ou 15 minutos de caminhada do Allianz, e, em seu piso térreo, acontece o Movimento Ocupa Térreo, do qual fazem parte a microcervejaria artesanal Brass Brew, a coquetelaria autoral Nu I Cru, a comedoria artesanal Cozinha Sow e o Térreo Ateliê – Laboratório de Artes Regenerativas da Casa das Caldeiras. Até 18h.

Avenida Francisco Matarazzo, 2000 – Água Branca, fone: 948151639.