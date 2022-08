Ursa resgatada após comer mel alucinógeno na Turquia passa bem e ganha nome

Uma filhote de urso pardo viralizou nas redes sociais ao aparecer desorientada e choramingando depois de comer um mel alucinógeno na Turquia. As imagens do resgate da ursa foram divulgadas pelo Ministério da Agricultura e Florestas, que também nomeou o animal: Balkiz.

O resgate ocorreu na província de Duzce, no noroeste da Turquia. As imagens publicadas pelo ministério em seu Twitter mostram a ursa balançando e choramingando enquanto estava sentada de barriga para cima na traseira de uma caminhonete, depois ter sido resgatada dentro da floresta visivelmente debilitada.

O animal ingeriu um “deli bal” ou “mel louco”, um tipo de mel produzido a partir de flores do rododendro que pode ter efeito alucinógeno. Embora utilizado pela medicina para alguns tratamentos, o uso do mel de forma não supervisionada e mesmo em pequenas quantidades por causar problemas de saúde.

A ursa foi levada ao veterinário, onde está recebendo tratamento e será solta na natureza nos próximos dias, disseram as autoridades locais.

“Nosso bebê urso pardo, que está exausto em Duzce, está bem de saúde e nossas equipes continuam o tratamento”, informou o ministério turco, que pediu ajuda no Twitter para nomear o animal. “Vamos dar um nome à nossa linda ‘filha’ que teve uma overdose de mel.”

Algumas horas depois, as autoridades anunciaram a escolha do nome. “O nome do nosso lindo ursinho de pelúcia é ‘Balkiz'”, disse. “Balkiz está com estado de saúde bom e vamos liberá-la para o seu habitat o mais rápido possível.”