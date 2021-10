União torta na Amazon Prime

22 out 2021 às 11:41

“Desjuntados” diverte ao mostrar os altos e baixos do amor em tempos de crise

Das plataformas de “streaming” que têm investido em produções nacionais, a Amazon Prime Video se destaca por suas escolhas em séries de comédia. Com títulos como “Homens?” e “5x Comédia”, a plataforma se mostra em sintonia com o que há de mais inspirado e contemporâneo no humor brasileiro.

Ao reunir dois nomes importantes da comédia atual, Gabriel Godoy e Letícia Lima, como protagonistas da novíssima “Desjuntados”, a produtora mantém seu faro para o humor, só que sem o mesmo brilho de seus primeiros títulos.

Na trama, Camila é vendedora de uma loja de marketing multinível e Caco, um engenheiro químico desempregado. Eles se conheceram durante um cruzeiro para Miami. Em busca pelo “sonho americano”, acabam indo morar em um condomínio de luxo com estética duvidosa no “americanizado” bairro da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Gabriel e Letícia exibem bom entrosamento e driblam eventuais problemas de um texto que se desenvolve sem muita fluidez – Foto: Divulgação

A ambientação na Barra não é propriamente uma novidade. Anos atrás, o seriado “Toma Lá, Dá Cá”, da Globo, já provocava gargalhadas a partir dos exageros e contrastes da região. Novamente, o bairro ganha “status” de personagem ao representar os anseios do casal protagonista, que encara a crise dos sete anos e não se suporta mais.

Só que nenhum deles tem dinheiro para se manter na região sozinho. Decididos pela separação, mas mergulhados em dívidas, os dois precisam unir forças para quitar as pendências, aprender a conviver sob o mesmo teto e enfrentar o mundo da solteirice de novo.

Em cena, Gabriel e Letícia exibem bom entrosamento e driblam eventuais problemas de um texto que se desenvolve sem muita fluidez. Na urgência de aglutinar referências e situações, o roteiro assinado por Dani Valente e Mina Nercessian acaba se perdendo em diálogos que quebram o “timing” cômico.

O maior acerto da série reside na estética escolhida pela dupla de diretoras Anne Pinheiro Guimarães e Olívia Guimarães. Geralmente, um texto como de “Desjuntados” viria carregado de clichês, fruto do encontro entre o imaginário do suburbano carioca e o luxo de gosto duvidoso da Barra da Tijuca.

Com direção de arte “kitsch”, fotografia mais fria e cenografia abusando de elementos do cinema dos anos 1950, a série deixa de emular as obviedades de um possível realismo e consegue uma ambientação extremamente original. Esse tom menos naturalista acaba ajudando o elenco da série. Rômulo Arantes Neto, Yuri Marçal e Danni Suzuki, por exemplo, entregam atuações acima da média.

O grande destaque, entretanto, fica com Marcelo Laham e Letícia Isnard, que interpretam os ex-melhores amigos de Camila e Caco. Com caracterização e figurinos extravagantes, a personagem de Letícia é facilmente encontrada em qualquer shopping mais requintado da região. Tratando situações verossímeis de forma “aumentada”, “Desjuntados” diverte ao mostrar que a vida de quem tem 30 e muitos anos pode parecer fácil, mas não é.