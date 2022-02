‘Uncharted – Fora do Mapa’ leva franquia de jogos aos cinemas

Estreia nesta quinta-feira (17) nos cinemas da região uma aventura de caça ao tesouro ao melhor estilo Indiana Jones. “Uncharted – Fora do Mapa”, de Ruben Fleischer, leva para o cinema a franquia de jogos “Uncharted”, que vendeu mais de 44 milhões de cópias em seis jogos com histórias que poderiam virar filmes. Mas a adaptação para as telonas escolheu contar uma aventura inédita.

Mark Wahlberg e Tom Holland estão no elenco do longa que estreia hoje nos cinemas – Foto: Divulgação

O filme começa quando Nathan Drake (Tom Holland), um ladrão com a malandragem das ruas, é recrutado pelo experiente Victor Sullyvan (Mark Wahlberg) na busca pelo maior tesouro perdido da história do mundo. Ele remonta à expedição de Fernão de Magalhães financiada pela Casa dos Moncada, sob a condição que o explorador roubasse o ouro que existia nas Filipinas. Esse tesouro valeria hoje mais de cinco bilhões de dólares.

Enquanto Sully embarca na aventura em busca do dinheiro, Drake enxerga uma chance de reencontrar o irmão desaparecido. Os diferentes interesses vão refletir em uma crise de confiança entre os personagens, e a construção desse relacionamento é justamente a espinha dorsal do filme.

Nos videogames, Sully e Nate são companheiros de aventuras, mas o nascimento dessa amizade nunca foi explorado nos jogos. A produção do filme optou por desenvolver esse capítulo inédito de “Uncharted”, contando como esse valioso relacionamento surgiu.

A escolha se mostrou acertada, já que as críticas apontam que o ponto mais forte do filme é a química entre Drake e Sully.

“Foi muito divertido trabalhar com o Tom, a gente se deu bem de cara. Ele é um jogador – sem trocadilhos. Ele está disposto a experimentar coisas e a brincar. E eu aceitei ser o líder mais velho e maduro. No filme, como o Nate é um pouco mais jovem e o Sully ainda faz o que quiser, fomos retirando as camadas exteriores à medida que os dois começam a ficar à vontade na relação”, disse Wahlberg.

Para Holland, a chance de trabalhar ao lado de Wahlberg foi uma ótima oportunidade. “O que vemos na tela também está acontecendo fora dela. Sou basicamente um garoto novo se estabelecendo em Hollywood, e o Mark é o veterano. Ele já trabalha nisso há mais tempo do que eu tenho de vida. O Mark me ensinou muita coisa e me fez dar o melhor de mim para mostrar do que eu seria capaz”, acredita Holland.

Ação

Tom Holland está em seu melhor momento na carreira. Após o sucesso de “Homem-Aranha: Sem volta para casa”, sua atuação é sinônimo de grandes cenas de ação.

Mas para “Uncharted – Fora do Mapa”, ele precisou de uma abordagem diferente. A produção investiu em cenários realistas, fugindo de telas azuis sempre que possível. Foram construídos sets para a cripta da igreja, e as embarcações são verdadeiras. Também há locações reais, como a igreja de Santa Maria Del Pi, uma basílica gótica do século 15 em Barcelona.

“Quando você está fazendo um filme do Homem-Aranha, o céu é o limite – o Homem-Aranha pode, basicamente, fazer qualquer coisa. Mas o Nathan Drake é um cara normal. Foi emocionante ter a oportunidade de dar vida a um personagem como esse, explorar as sequências de ação e descobrir o que ele poderia fazer e o que não poderia”, considera Holland.

Com 115 minutos de duração, o filme tem classificação indicativa de 12 anos.