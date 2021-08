Uma verdadeira salada mista

O “Ilha Record” tornou-se mais um destino para subcelebridades e personalidades das redes sociais - Foto: Divulgação - Record

Produção inédita anunciada há mais de um ano, o “Ilha Record” foi uma das vítimas da pandemia de Covid-19 no ano passado. Inicialmente previsto para 2020, o formato original da Record só saiu do papel em julho deste ano. Sob o comando de Sabrina Sato, o programa estreou com a promessa de romper com a zona saturada dos demais “realities” de confinamento da televisão brasileira.

Porém, desde o primeiro episódio, o que se vê é uma miscelânia de outras famosas disputas de tevê, como “Big Brother Brasil”, “No Limite” e “A Fazenda”. Para tentar se distanciar da concorrência, no entanto, o “Ilha Record”, que já foi inteiramente gravado, evita deixar o destino dos participantes nas mãos dos passionais “fandoms”, que organizam mutirões de votação para influenciar o resultado das eliminações.

Além de dar poder limitado ao público, o “Ilha Record” também buscou se diferenciar ao não eliminar por inteiro os participantes do programa. A produção conta com uma espécie de exílio, uma caverna em que os eliminados podem observar o que acontece com os antigos colegas de confinamento e influenciar nos destinos do jogo principal. A ideia, apesar de não ser tão bem executada e editada, oferece algum dinamismo ao programa e também cria uma segunda disputa dentro de um único “reality”. Se o conteúdo não é dos melhores, a infraestrutura compensa bastante.

Com ares de “No Limite”, o “Ilha Record” conta com uma cenografia arrojada e também provas grandiosas e engenhosas. No comando de toda a produção, Sabrina ainda busca encontrar seu lugar ao sol na grade da Record. Há sete anos no canal, a apresentadora, com certeza, goza da simpatia do público e do mercado publicitário, mas ainda sofre para deslanchar de vez na programação da emissora. Completamente engessada ao roteiro, ela perde seu principal recurso na tevê: a espontaneidade e as opiniões divertidas e sem filtro.

Mesmo prometendo novidades e detalhes inéditos dentro do segmento de “realities”, o “Ilha Record” tornou-se mais um destino para subcelebridades e personalidades das redes sociais. O programa é um festival de ex-participantes de outros “realities shows” menos populares, como o famigerado “De Férias com o Ex Brasil”, exibido pela MTV.

A impressão é que todos estão em busca de turbinar os seguidores das redes sociais ou desejam entrar em outros “realities” visando produções de maior alcance de público, como “A Fazenda”, que em breve estreará uma nova temporada recheada de subcelebridades e personalidades da internet. Com a chegada do “Ilha Record”, os participantes profissionais de “realities” têm mais uma produção para adicionar ao currículo.