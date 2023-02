A principal estreia desta semana nos cinemas da região é o novo filme da Marvel Studios. “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” inaugura a fase 5 do Universo Cinematográfico da Marvel com uma aventura no tempo e no espaço. O diretor Peyton Reed retorna para dirigir o filme.

O longa-metragem começa com Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) explorando a vida como um casal de super-heróis. Scott escreveu um livro, Hope está defendendo causas, e as famílias de ambos – a filha de Scott, Cassie (Kathryn Newton), e os pais de Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas) – têm uma convivência pacífica.

Na nova aventura da Marvel, Homem-Formiga enfrenta o vilão Kang – Foto: Marvel Studios / Divulgação

Cassie, que até então havia aparecido nos filmes como uma criança, surge como uma jovem interessada em ciência e tecnologia.

Sua curiosidade leva a família a uma inesperada viagem só de ida para o mundo subatômico, onde encontram estranhas criaturas, uma sociedade atingida por conflitos e um mestre do tempo. Com Scott e Cassie puxados em uma direção e Hope, Janet e Hank em outra, eles estão perdidos em um mundo em guerra sem nenhuma ideia de como encontrarão seu caminho de volta para casa.

O vilão do filme é Kang, o Conquistador (interpretado por Jonathan Majors), que era um cientista do século 31. Ele descobriu a existência do multiverso e de suas vidas alternativas. Buscando conquistar o maior número possível de mundos, ele iniciou a Guerra Multiversal. Após uma frustrada conquista do espaço, ficou isolado em uma linha do tempo alternativa.

O personagem apareceu pela primeira vez na série “Loki”, onde foi apresentado como alguém capaz de manipular o tempo e que tem o objetivo de conquistar todos os universos. O vilão estreia nas telas de cinema na nova aventura de Scott, que terá a missão de deter seus planos malignos.

Outra personagem que ganha espaço na produção é Cassie. “O relacionamento de Scott com a filha sempre foi uma parte crucial do Homem-Formiga. Sua maior motivação na vida é ser um bom pai para sua filha, mas eventos o impediram de passar tempo com ela. Neste filme, Scott ainda se relaciona com Cassie como criança, mas ela é uma jovem adulta. E ela é idealista, tem suas próprias ideias de como conduzir sua vida, o que contribui para alguns momentos de grande tensão dramática e cômica”, explicou o diretor Peyton Reed.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

RELEMBRE. Um dos principais heróis do Universo Cinematográfico da Marvel, o Homem-Formiga estreou em 2015 com seu filme solo, onde Scott Lang assumiu a identidade do herói e enfrentou o vilão Jaqueta Amarela.

A próxima aparição de Scott foi em “Capitão América: Guerra Civil” (2016), onde entrou no confronto contra o Homem de Ferro. Em seu segundo filme, “Homem-Formiga e a Vespa” (2018), ele lutou ao lado de Hope para salvar Janet Van Dyne do mundo subatômico.

O grande destaque do personagem foi em “Vingadores: Ultimato” (2019), onde ele conseguiu sair do mundo subatômico e apresentou aos Vingadores uma ideia para salvar aqueles que se foram na Dizimação de Thanos.

Com 125 minutos de duração, “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” tem classificação indicativa de 12 anos.