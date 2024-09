‘Um story é o que ganhava em um mês’, revela Rafa Brites sobre romper contrato com a Globo

Rafa Brites foi convidada do podcast Iconic Talks, comandado por Renata Kuerten, e ao ser questionada se arrependeu de sair da TV Globo, a jornalista, que era repórter do Mais Você, garantiu que não.

“Ainda não, porque, financeiramente, eu prosperei muito. O meu salário na Globo hoje é equivalente ao que ganho com um story no Instagram. Nem precisa ser um post no feed ou um reels, apenas um story corresponde ao que eu ganhava no mês, Então, não tenho como me arrepender, porque aí prosperei, consegui realizar meus sonhos financeiros, escrever meu livro, fazer projetos incríveis”, afirmou.

Renata então disse que não fazia ideia sobre o salário de Brites e retrucou: “Então é uma enganação, porque eu acho que a imagem que todo mundo tem, principalmente de quem trabalha na Globo, é que se ganha muito”.

Brites então explicou que existiam diferentes salários dentro da emissora. “Não estou me comparando com o que ganham as grandes apresentadoras, como a Ana Maria Braga, mas dentro do meu trabalho, o meu salário da época é hoje um story”, reforçou.

A jornalista pediu para sair da emissora em 2019. Um dos motivos, segundo a própria, foi por conta da maternidade. “Eu saía de casa e ele estava dormindo e eu voltava e ele estava dormindo”, disse ela, sobre os primeiros meses do filho Rocco. Ela é casada com Felipe Andreoli e o casal tem dois filhos, Rocco e Leon.