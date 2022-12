Um romance de horror: ‘Até Os Ossos’ estreia nos cinemas

O aguardado romance de horror “Até Os Ossos” estreia nesta quinta-feira (1°) nos cinemas do país. O elenco conta com o badalado Timothée Chalamet, de “Duna” (2021) e “Não Olhe Para Cima” (2021), mas o destaque na interpretação ficou para a atriz Taylor Russell, que foi premiada pela atuação.

O longa-metragem narra a história de Maren (Russel), uma jovem mulher que está aprendendo a sobreviver à margem da sociedade. Ela conhece o intenso Lee (Chalamet), um andarilho com quem vai viver uma história de amor. O casal embarca em uma viagem pelas estradas dos Estados Unidos, tendo que encarar seus passados traumáticos.

Produção traz Taylor Russell e Timothée Chalamet vivendo um romance improvável pelas estradas dos Estados Unidos – Foto: Yannis Drakoulidis / Metro Goldwyn Mayer Pictures

O longa-metragem é baseado em um romance de autoria da americana Camille DeAngelis, adaptado para o cinema pelo roteirista David Kajganich. Maren encontra em Lee um semelhante, que compartilha com ela a tendência ao canibalismo.

Mesmo com a temática pesada, o filme aborda temas universais como impossibilidade do amor e a busca por um lar, segundo o diretor Luca Gandagnino. “É um reflexo cinematográfico de todas as possibilidades que nos constroem como pessoas”, disse o cineasta em vídeo de divulgação do filme.

No Brasil, o longa-metragem foi aclamado na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo em novembro, mas sua primeira exibição foi em agosto no Festival de Veneza. “Até Os Ossos” rendeu ao diretor Luca Guadagnino o Leão de Prata no festival, e à Taylor Russel o troféu de melhor atriz revelação.

“Maren é essa menina protegida que ainda não sabe quem realmente é. Ela está tentando descobrir, e o Lee parece ter as respostas sobre como viver como eles são”, declarou Taylor Russell em vídeo de divulgação do filme. “Eles definitivamente se tornam uma família. Acho que essa é uma das partes mais belas disso. Conhecer alguém completamente, ver todos os seus defeitos, e ainda assim amar essa pessoa, acho que é bem raro”, finalizou a atriz.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O diretor italiano Luca Gandagnino traz em sua trajetória cinematográfica obras como “Suspiria – A Dança do Medo” (2018), onde trabalha terror sobrenatural, e “Me chame pelo seu nome” (2017), onde conta a história de um casal gay. Este último tinha Chalamet como protagonista. “Até Os Ossos” é a estreia de Luca Giandagnino no cinema americano.

“Há algo em relação aos menos privilegiados, há algo em relação às pessoas que vivem à margem da sociedade que me atrai e me comove. Todos os meus filmes são sobre proscritos, e os personagens de ‘Até os Ossos’ ressoaram em mim. Também foi interessante abordar o centro-oeste dos anos 1980. A ideia do viajante, aquele que vagueia, o andarilho neste tipo de ambiente moderno pareceu-me muito americano e um bom lugar para começar a fazer filmes nos Estados Unidos”, declarou o cineasta à distribuidora Warner Bros Pictures.

O elenco conta ainda com Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance. Com 130 minutos, o filme tem classificação indicativa de 18 anos.