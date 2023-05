Um passeio pela Itália, em busca de liberdade

Em 2018, o filme Do Jeito Que Elas Querem se tornou um sucesso inesperado: custou apenas US$ 10 milhões e, de acordo com dados do Box Office Mojo, faturou mais de US$ 100 milhões ao redor do mundo. Os bons resultados acabaram garantindo uma sequência, Do Jeito Que Elas Querem: O Próximo Capítulo, que chegou aos cinemas na quinta-feira, 11.

Enquanto o primeiro filme fala sobre esse grupo de quatro amigas (Jane Fonda, Diane Keaton, Mary Steenburgen e Candice Bergen) conhecendo os livros da série 50 Tons de Cinza e o colocando em prática no dia a dia, este novo capítulo muda totalmente a direção das coisas. Os livros são apenas enfeites e o foco é uma viagem que leva o quarteto para o coração da Itália.

Afinal, Vivian (Fonda) está prestes a ceder para se casar com Arthur (Don Johnson). Em um rompante, as quatro decidem largar tudo e fazer a viagem com a qual sonham há 50 anos, passeando por Roma, Veneza e Florença. O encontro é, acima de tudo, uma despedida de solteira de Vivian, que finalmente começa a se acostumar com a ideia de se comprometer.

Bill Holderman, diretor que comandou o primeiro filme, sabe não apenas o que elas querem, mas também do que elas gostam: a história é essencialmente focada em um público feminino mais velho, que está em busca de inspiração para suas próprias vidas.

O primeiro longa tinha a sexualidade como tema, agora este aqui fala sobre se libertar. E essa questão de liberdade pode surgir de vários lugares: do desejo de viajar sem ter compromisso, de fazer o que quiser, usar o vestido que deseja, fazer sexo com um homem que acabou de conhecer em um canal de Veneza ou jogar as cinzas do marido e partir para outra. O primeiro filme fala de descoberta. Este, sobre avançar limites. Sobre independência.

O público que não se identifica com as personagens deve sentir algum distanciamento em relação a Do Jeito Que Elas Querem: O Próximo Capítulo. Tudo é construído para empoderar essas mulheres, que estão entrando ou já entraram na terceira idade, sem se preocupar com alguma coisa além. E tudo bem: às vezes, é preciso aceitar que um determinado filme não é para você.

DIVERSÃO. Além dessas discussões de público-alvo, também é preciso reconhecer que Do Jeito Que Elas Querem: O Próximo Capítulo conquista a plateia. Ainda que, essencialmente, o filme seja sobre quatro mulheres idosas, brancas e ricas em aventuras pela Itália, a relação entre elas é divertida e causa algumas reações genuínas de riso – principalmente com a personagem de Candice Bergen (Miss Simpatia, Doce Lar), com seus comentários espirituosos.

É uma relação de amizade que ultrapassa a tela e ganha o público pelo coração. É só esquecer um pouco algumas cenas vergonhosas que pipocam aqui e acolá, como quase todas envolvendo a polícia italiana, e se divertir sem pensar no amanhã. Afinal, se o filme é sobre liberdade, o público também precisa se livrar das amarras de procurar seriedade e significado em tudo. Às vezes, a chave para um bom filme é apenas entreter. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.