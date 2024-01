Um novo tempo

Mesmo com a pouca idade, aos 12 anos, Miguel Ângelo compreende que entra para um capítulo importante da história da tevê. Nascido na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, o jovem ator negro se mudou para São Paulo, junto com a mãe, Vânia Regina para fazer sua estreia no posto de protagonista da tevê aberta. No elenco de “A infância de Romeu e Julieta”, do SBT, Miguel vive o pré-adolescente Romeu. A versão adaptada por Íris Abravanel, porém, carrega diferenças fundamentais em relação ao enredo criado por William Shakespeare.

Na produção infantil, o personagem principal mora em um condomínio de luxo de São Paulo. “É algo diferente do que estamos acostumados a ver na tevê. De ser negro, de uma família rica que tem vários empreendimentos e que pratica esportes muito elitizados, mostrando que somos mais que o estereótipo que costumam mostrar. Tenho muito orgulho e gratidão por ter sido escolhido e poder levar esta referência para a minha geração”, afirma.

Na história, Romeu é morador do luxuoso Residencial Verona, condomínio de alto padrão, levantado pelo seu avô. Garoto de condomínio e criado dentro de uma bolha superprotetora, ele tem tudo para ser mimado, mas é um bom filho e amigo. Ao conhecer Julieta, papel de Vittoria Seixas, rapidamente vira amigo da jovem moradora do Lado Vila. A lendária briga entre as duas famílias, porém, acaba deixando essa amizade conturbada.

“O Romeu é um menino de classe alta, criado dentro de um condomínio de alto padrão. O avô e dono de vários empreendimentos. Quando bebê ele foi sequestrado e a mãe, Vera, exerce sobre ele uma grande proteção por medo que isso possa acontecer novamente. O Romeu tem um espírito aventureiro, conselheiro e amigo”, defende.

Para conquistar o papel de Romeu, Miguel passou por um período de testes. Logo depois, ele participou de um workshop na emissora. Ao conhecer um pouco mais sobre o personagem que iria interpretar, o ator rapidamente encontrou algumas semelhanças com a sua própria persona.

“Brinco falando que, às vezes, empresto o Miguel para o Romeu. Foi um processo bem interessante. Fiz o workshop durante um mês para entender as características do Romeu, os gestos, alguns comportamentos. E no final, ele é bem parecido comigo”, explica o ator, que tem alguns nomes da tevê como referência diante das câmeras. “O Lázaro Ramos, David Otávio, Sérgio Malheiros, Licínio Januário, Douglas Silva, Reinaldo Junior e Nando Cunha. Fora os que vieram antes de nós, como: Grande Otelo, Chica Xavier, Léa Garcia, Ruth de Souza… São tantos”, completa.

Apesar de estar vivendo seu primeiro protagonista na tevê aberta, Miguel já colecionava uma boa experiência diante das câmeras antes de integrar o elenco de “A Infância de Romeu e Julieta”. Sua carreira começou em 2014, quando participou da série “O Caçador”, dirigida por José Alvarenga Jr e Heitor Dhalia. Também atuou em “Barba, Cabelo e Bigode”, longa da Netflix, de 2022, dirigido por Rodrigo França e Leticia Prisco. No teatro, ele esteve no infantil “O Mágico de OZ” e na peça “O Amor Como Revolução”, adaptação do livro homônimo do pastor Henrique Vieira, dirigida por Rodrigo França e coproduzida por Lázaro Ramos.

“A experiência de viver um protagonista está sendo muito agregadora. Fiquei um pouco assustado, mas gosto de desafio, pois sou um pouco o Romeu. Sou desbravador e aventureiro e, neste momento, estou amando este desafio”, valoriza.

Cronograma em dia

Aos 12 anos, Miguel Ângelo já tem uma agenda compromissada para manejar. Além das horas em estúdio, ele também não deixa de lado a vida escolar e os momentos de lazer ao lado dos amigos. “Não é fácil conciliar tudo, mas consigo. Tenho a ajuda da minha mãe para organizar minha agenda. Às vezes, não dá para ter muita vida social, mas quando dá, eu saio. Neste momento estou priorizando os estudos”, pontua.

Quando está nas ruas, Miguel também já experimenta a repercussão da tevê aberta. O ator é constantemente abordado pelo público sobre seu trabalho na novela do SBT. “Estou muito feliz com a repercussão da novela, entendo que as pessoas estão realmente assistindo. E ser reconhecido e parado pelas pessoas é a comprovação da entrega do trabalho”, valoriza.

Instantâneas

Miguel está no elenco da série “Candelária”, original Netflix, que ainda não tem data de estreia na plataforma.

O ator não chegou a ter contato com a obra original de William Shakespeare. “É uma adaptação”, desconversa.

Miguel já reúne mais de 300 mil seguidores no Instagram.