Um museu cheio de novidades

Museu do Ipiranga ampliou gratuidade até março e passou a trocar as entradas por alimentos para o projeto Mesa Brasil

O senso-comum de que museus são lugares vazios e ultrapassados nunca foi tão falso quanto para o Museu do Ipiranga, na capital paulista. Desde sua reinauguração no bicentenário da Independência, em 7 de setembro de 2022, seus ingressos esgotam rapidamente logo após serem disponibilizados.

O espaço cultural, que é integrado à USP (Universidade de São Paulo), prorrogou a gratuidade até março e passou a trocar as entradas por alimentos para o projeto Mesa Brasil, do Sesc (Serviço Social do Comércio) São Paulo.

Fechado desde 2013, ele teve o prédio e parte de seu amplo acervo restaurado. Desde sua reabertura, cerca de 150 mil pessoas passaram pelo espaço. De acordo com a diretora do Museu do Ipiranga, Rosaria Ono, a gratuidade tem facilitado as visitas. “Tem sido uma alegria saber que as pessoas têm essa curiosidade e essa afeição pelo Museu”, declarou a diretora.

O Museu do Ipiranga foi reinaugurado em 7 de setembro de 2022 – Foto: Governo do Estado de São Paulo

Quem visita o Museu do Ipiranga não pode deixar de conhecer o quadro “Independência ou Morte”, de Pedro Américo. Reproduzido em praticamente todos os livros didáticos, ele é o carro-chefe do espaço cultural. “A pintura está no Museu desde a abertura e foi encomendada por Dom Pedro 2º para estar onde está hoje. Então é icônico para o nosso Museu”, afirmou Rosaria.

Mas o acervo abriga outras atrações de interesse. A diretora destacou uma maquete que retrata o Centro da cidade de São Paulo e outra com o projeto original do edifício.

No total, estão expostos 3.058 itens pertencentes ao acervo do Museu, 509 de outras coleções e 76 reproduções e fac-símiles. A maior parte dos objetos é dos séculos 19 e 20, mas há itens mais antigos, que remontam ao Brasil colonial. As mostras contemplam pinturas, esculturas, móveis, moedas, documentos textuais, fotografias, objetos em tecido e madeira.

“A partir de 1990, ele passou a ser um museu dedicado à história paulista e brasileira, que contempla não só homens, mas também mulheres, negros, índios, escravizados, empregados domésticos, pessoas de várias faixas da sociedade. Os museus não devem ser uma representação só da esfera de elite”, defende Rosaria.

OBRA. Construído em 1890, ele fica próximo de onde foi proclamada a independência do Brasil. Nos últimos três anos, foi totalmente restaurado por dentro e por fora, teve sua área interna dobrada e o Jardim Francês, que fica na frente do Museu, foi refeito.

Com custo total de R$ 235 milhões, a reforma obteve o maior valor já captado na iniciativa privada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, chegando ao valor de R$ 187 milhões. Também houve investimento direto da USP, do Governo de São Paulo e da iniciativa privada sem incentivo fiscal.

“Um ponto forte do restauro foi a modernização garantindo a acessibilidade, pois como era um edifício antigo não existia. Ao ver o edifício por fora, não notamos as intervenções, são bem discretas”, considera a diretora.

ENTRADA. Às sextas-feiras, sempre às 10h, são liberados ingressos na plataforma Sympla. Outra opção é retirar direto na bilheteria. A distribuição começa às 11h30, por ordem de chegada, e está sujeita à lotação. Os bilhetes são liberados a cada uma hora. A entrega dos alimentos é feita em caixas ao lado da bilheteria do Museu.