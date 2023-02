Um mergulho nas cores e dores da vida de Frida Kahlo

Com abertura programada para esta quarta-feira, 1.º, a exposição imersiva Frida Kahlo – A Vida de um Ícone foi pensada para colocar o público diante da trajetória de uma das artistas mais populares de todos os tempos. A mostra está montada no estacionamento do Shopping Eldorado, em São Paulo, e poderá ser vista até dia 30 de abril. E ela não chega sozinha, pois, no mesmo local, em espaço separado, a obra do enigmático artista de rua britânico Banksy também é apresentada.

As duas mostras estão dispostas em uma tenda no estacionamento do shopping. À esquerda, a que aborda a vida de Frida Kahlo; à direita, os grafites de Banksy. O produtor Rafael Reisman explica que se trata de um projeto elaborado por cerca de um ano de trabalho, que necessitou de preparação adicional do espaço para receber tudo o que compõe as mostras. “O piso do shopping, cerca de metade da tenda, foi concretado, o que precisou de 16 caminhões de cimento”, destaca.

Dor e arte

Ao entrar na tenda pelo lado esquerdo, o público se depara com a trajetória de Frida Kahlo. Trata-se de uma exposição imersiva e biográfica sobre a artista mexicana nascida em 6 de julho de 1907 e que morreu em 13 de julho de 1954.

Estão dispostos em dez ambientes materiais como fotografias históricas, filmes originais e objetos da artista mexicana. “Vamos contar a trajetória dela de forma cronológica”, revela Reisman, que enfatiza se tratar de um evento sobre a artista e não especificamente sobre sua obra.

Nessa viagem artística, o público passeia por mais de uma hora e entra em contato com as diferentes fases criativas de Frida. “Você passa por diversas salas, como a que trata do acidente”, conta o produtor. Ele se refere ao espaço intitulado O Instante, no qual é retratado o desastre de bonde que a artista mexicana sofreu aos 18 anos e que a afetaria por toda a vida, provocando dores constantes. Frida já havia sofrido poliomielite durante a infância e uma de suas marcas foi transformar dor em arte. Apesar das dificuldades, ela era uma pessoa amorosa, libertária e que se tornou um ícone do feminismo.

Seguindo em frente, surge a instalação O Sonho, um mergulho, em seguidos vídeos (video mapping), pela criatividade da artista, que aflorou intensamente durante o período em que esteve acamada. Uma fase de muita dor e resiliência que a impulsionou a criar grande parte de seus trabalhos. Há ainda réplicas de roupas icônicas usadas por ela. “Em seguida, vem uma sala que reproduz uma vila mexicana e que traz referências da artista”, diz Reisman – ele destaca também que, nessa mesma sala, as pessoas podem fazer desenhos a partir dos que são projetados nas paredes.

Imersão

No espaço principal, a viagem do público chega na conexão interativa, com imagens, cores e objetos das obras da mexicana inundando o local, permitindo entrar de fato em seu mundo criativo. “Universo Frida” ocupa mil metros quadrados e conta com 24 projetores a laser que convidam a uma viagem sensorial.

Mesmo a mostra não exibindo obras originais, o objetivo é fazer com que as pessoas consigam entender como Frida viveu e quais experiências foram por ela usadas para compor um trabalho que resiste ao tempo, transmitindo desejos, medos, angústias e momentos felizes de uma mulher que esteve à frente de seu tempo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.