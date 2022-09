‘Um Lugar Bem Longe Daqui’ leva mistérios do pântano às telonas

Chega aos cinemas do País nesta quinta-feira (1°) uma história clássica e atemporal. “Um Lugar Bem Longe Daqui” adapta uma obra que virou fenômeno literário e já vendeu mais de 12 milhões de cópias.

O longa conta a história de Kya Clark (Daisy Edgar-Jones), conhecida como a “Menina do Brejo”, na fictícia cidade de Barkley Cove. O apelido surgiu pelo fato da jovem viver sozinha em uma área pantanosa. A população sempre a viu com desconfiança por seu isolamento, e quando o herdeiro de uma loja de automóveis é encontrado morto no brejo, todos apontam Kya como suspeita.

Enquanto o advogado da jovem prepara a defesa, ela vai revelando seus mistérios. Kya foi abandonada pela mãe, pelos irmãos e pelo pai, e precisou de resiliência para sobreviver no brejo. A história é uma ode à natureza, um romance de formação e um suspense cheio de revelações.

“Um Lugar Bem Longe Daqui” chega aos cinemas nesta quinta-feira, adaptando história que foi fenômeno literário – Foto: Divulgação

Escrito por Delia Owens, o livro ganhou destaque ao ser escolhido para o Clube do Livro da atriz Reese Witherspoon. “Um Lugar Bem Longe Daqui” foi o mais vendido de 2019 e 2020 e estabeleceu um novo recorde para o maior número de semanas em 1º lugar na lista de best-sellers de ficção de capa dura do New York Times, durante 191 semanas.

Witherspoon liderou a adaptação para o cinema e assina a produção do longa. “Li o romance em um dia, simplesmente não consegui largar. Me apaixonei pela Kya como protagonista, uma garotinha crescendo numa área muito rural, rejeitada pela comunidade e tentando encontrar uma maneira de se salvar e sobreviver. Delia escreveu o livro com tanta autenticidade que a gente percebe que ela cresceu mesmo naquele lugar”, declarou a atriz e produtora à Sony Pictures.

Owens cresceu na floresta e era encorajada pela mãe a explorar a natureza. A americana se formou em zoologia, fez doutorado em comportamento animal e passou mais de duas décadas trabalhando no deserto africano. “Podemos aprender sobre a natureza humana a partir da natureza. Temos uma conexão real com a natureza que a maioria das pessoas pensa que não tem”, disse a autora.

TIME FEMININO. A equipe de produção do longa é majoritariamente feminina, com roteiristas, produtoras, diretora de fotografia, designer de produção e figurinista. A diretora Olivia Newman acredita que as mulheres foram atraídas pelo projeto por compartilharem de uma mesma visão sobre a história.

“A Delia criou um romance, uma história de superação do mais fraco, um mistério de assassinato, julgamento criminal, com um cenário único que se presta ao drama. Queríamos honrar tudo isso com uma adaptação fiel, e estou muito feliz por ter trabalhado com essa equipe incrível de mulheres que foram meticulosas mantendo a aparência e atmosfera do livro que os leitores de todo o mundo tornaram tão popular”, afirmou Newman à Sony. Com 126 minutos, o filme tem classificação indicativa de 14 anos.