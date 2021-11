‘Um Lugar ao Sol’ estreia no horário nobre já finalizada

A trama de “Um Lugar ao Sol”, que vai ao ar a partir desta segunda-feira, 8 de novembro, estreia com uma série de marcos. A novela é a primeira obra completamente inédita do horário das 21h desde o início da pandemia de Covid-19. Além disso, pela primeira vez, a Globo exibirá um folhetim inédito gravado do início ao fim antes de ir ao ar em sua grade de programação. As gravações do enredo assinado por Lícia Manzo terminaram setembro.

No entanto, a obra inteiramente encerrada abre caminho para um novo modelo de produção dentro da emissora. “As pessoas têm um apego ao formato, né? É um momento de revolução. Se abrir para uma experiência nova pode ser muito rico e interessante. Acho que essa nova forma de trabalhar nos permitiu um voo muito arriscado e um resultado muito seguro”, explica Lícia, que já conferiu 30 capítulos prontos da novela antes mesmo da estreia.

“Estou muito feliz com todo o resultado. Claro que não dá para mexer de acordo com o público. Mas tivemos muito mais tempo para trabalhar o projeto”, completa.

‘Um Lugar ao Sol’ traz a história dos gêmeos Christian (Cauã Reymond) e Christofer/Renato (Cauã Reymond) que crescem separados – Foto: Divulgação

Autora de obras como “A Vida da Gente” e “Sete Vidas”, Lícia faz sua estreia no horário nobre retomando os conflitos entre irmãos. A produção conta a história dos gêmeos Christian e Christofer, interpretado por Cauã Reymond, que foram separados na infância. Enquanto Christian cresce em um abrigo em Goiânia, Christofer é adotado por uma família abastada do Rio de Janeiro, passando a se chamar Renato. Após uma longa passagem de tempo, Christian se vê diante do irmão, que está de volta ao Brasil. Os dois passam uma madrugada juntos, e, numa peça pregada pelo destino, Renato, sozinho e embriagado, sobe o morro para saldar uma dívida do irmão com os traficantes.

Tomado pelos traficantes como Christian, Renato é morto. E Christian acabará, então, assumindo sua identidade. “Busquei muito não julgar as atitudes desses irmãos. Foi algo que aprendi desde cedo. Os personagens estavam bem direcionados a partir do texto. Esses irmãos me geraram muitas reflexões. Liguei bastante para a Lícia”, explica Cauã, que contou com o apoio do irmão como dublê nas cenas dos gêmeos. “Foi uma sugestão da Alinne (Moraes). Fiquei com aquilo revirando dentro de mim. Encontrei com o Maurício (Farias, diretor) e comentei de forma despretensiosa. Como não foi uma ideia minha, achei interessante isso vir de uma colega de trabalho que conhecia meu irmão, pois fomos casados por três anos. Ela teve uma intuição”, completa.

Além do dilema dos irmãos, a trama de “Um Lugar ao Sol” também promoverá uma série de debates contemporâneos. A trama abordará assuntos, como gordofobia, preconceito social e racial, abuso emocional, os dilemas da mulher moderna após os 50 anos, gravidez na adolescência, liderança feminina, entre outros.

Marieta Severo, por exemplo, voltará ao ar na pele da solar e positiva Noca. Ativa sexual e profissionalmente, ela irá confrontar as crenças dos frequentadores da terceira idade de seu restaurante, Escondidinho da Noca. “A Noca tem pouca instrução, mas é extremamente sábia. É muito importante dar voz para essa temática. A tendência da sociedade é deixar o velho de lado. Acho importante ouvir o que as pessoas dessa faixa etária têm a dizer”, defende Marieta.

Por conta da pandemia, quando os trabalhos foram retomados, as gravações fora dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, eram bastante limitadas. Por isso, a equipe de cenografia precisou criar espaços dentro do complexo de gravação. “Tivemos de olhar para dentro dos espaços que já tínhamos e pensar em maneiras criativas de reaproveitá-los. Além disso, criamos espaços multiuso, com cenários em que todas as produções pudessem utilizar, como uma delegacia, um hospital e um restaurante”, explica o cenógrafo Cláudio Duque, que assina a cenografia da novela ao lado de Ana Aline de Lima.

A cidade cenográfica da novela, onde é ambientado o Méier, possui 5.300 m². Ali foram montados espaços como o restaurante de Noca, com salão e cozinha. “Como tivemos uma visualização de muitos capítulos à frente, pudemos prever de forma mais objetiva e ter uma previsão mais ampla do que faríamos, o que foi muito bom”, aponta Duque.

Mistério final

A trama de “Um Lugar ao Sol” está inteiramente gravada. Porém, o final da obra ainda é um mistério para o elenco, autora e direção. Maurício Farias, que assina a direção artística, optou por gravar finais alternativos para acompanhar a repercussão do público sobre o enredo. “A gente gravou de acordo com o que poderia ser o desejo do público. Vamos decidir conforme o público for avançando na novela. Então, a gente mantém a surpresa e expectativa de uma obra aberta”, afirma.

A novela marca o retorno de Maurício às novelas após duas décadas. Nos últimos anos, o diretor esteve envolvido com séries de sucesso, como “Tapas & Beijos”, “Mister Brau” e “A Grande Família”. “Essa novela me jogou em um lugar completamente inédito. Por conta da pandemia, a gente demorou dois anos para realizar esse trabalho. Com isso, a gente ganhou um tempo maior para discutir a novela com a Lícia e os atores. Foi um tempo que ninguém jamais teve em novela. Usei minha experiência em seriado nesse novo ritmo de gravação”, aponta.

Quem é quem?

Núcleo os gêmeos

Christian e Christofer foram separados, ainda Goiânia, quando bebês. Christian foi criado em um abrigo até os 18 anos. Enquanto isso, o irmão Christofer foi adotado por uma família rica do Rio de Janeiro e cresceu sendo muito mimado pela mãe, Elenice (Ana Beatriz Nogueira), passando a se chamar Renato. Estudioso, Christian sonha com uma vida melhor. Quando completa a maioridade, começa uma busca pelo irmão. Se apaixona por Lara (Andréia Horta). Quando os caminhos de Christian e Renato se cruzam, e Renato morre, Christian toma o lugar do irmão. Ao viver a vida do irmão, ele contará com o apoio do melhor amigo Ravi (Juan Paiva).

Núcleo Lara

Formada em Gastronomia, Lara é determinada e doce ao mesmo tempo. Se apaixona por Christian logo no início da trama e os dois vivem uma linda história, até que ela passa a acreditar que o jovem está morto. É neta de Noca (Marieta Severo), com quem tem uma relação de muita cumplicidade. Após a suposta morte de Christian, Lara reencontra Mateus (Danton Mello), seu namorado de adolescência. Viúvo, Mateus é pai de Marie (Maju Lima).

Núcleo Bárbara

Na contramão de seu visual fashion, Barbara (Alinne Moraes) é uma jovem com um histórico familiar disfuncional e carente de autoestima. Noiva de Renato, ela é irmã de Rebeca (Andrea Beltrão) e Nicole (Ana Baird). Casada com Tulio (Daniel Dantas) e mãe de Cecília (Fernanda Marques), Rebeca é ex-modelo de sucesso oprimida pelo curto prazo de validade da carreira que abraçou. Com o casamento em crise, ela se envolve com Felipe (Gabriel Leone), um rapaz mais novo. As três são filhas de Santiago (José de Abreu). Dono da rede de supermercados Redentor, ele vai namorar com Érica (Fernanda de Freitas). O empresário e Erica se aproximam depois que ela começa a acompanhar Santiago em seus exercícios físicos. Esse envolvimento não vai agradar em nada às filhas dele.

Núcleo Ilana e Breno

Ilana (Mariana Lima), que é uma ex-modelo, está hoje à frente de uma produtora. Ela vive um casamento em crise com Breno (Marco Ricca). Fotógrafo, ele não se sente realizado nem na profissão e nem no casamento. Leva uma vida acomodada trabalhando na produtora da esposa. Ao longo da trama, Ilana se envolve com Gabriela (Natália Lage). Ela é uma médica obstetra que conheceu Ilana na adolescência. Quando a ex-modelo engravida, as duas se reencontram.