Um dia após ficar noivo em Israel, ator Ronny Kriwat relata tensão e incerteza

Ronny Kriwat, ator de novelas da Globo e da Record, como Avenida Brasil, Jesus e Reis, ficou noivo em Israel um dia antes dos ataques a bombas que tomaram conta da região neste sábado, 7. Ele e sua noiva, Tati Cukierkorn, ainda estão no país.

O casal compartilhou fotos em frente ao Muro das Lamentações, e também momentos do pedido de casamento no deserto de Negev, ao sul do país. Em entrevista ao portal G1, Kriwat comentou sobre a situação.

“O clima por aqui é de tensão, tristeza e incerteza, mas estamos bem e as pessoas por aqui se mostram calmas na medida do possível. Pelo que sabemos, o conflito está ocorrendo mais para o sul. A orientação é ficar no hotel”, disse.

O que acontece em Israel

Mais cedo neste sábado, Israel declarou “estado de guerra” após sofrer um ataque do Hamas, que seria uma operação militar “em defesa da mesquita de Aqsa”, local sagrado e disputado em Jerusalém, e contra bloqueio israelense.

Os ataques tiveram impacto direto também em eventos culturais. O cantor Bruno Mars cancelou um show que faria no país. Já o pai de Alok, Juarez Petrillo, também conhecido como DJ Swarup, se preparava para uma apresentação, e precisou deixar o palco após bombas na região.