‘Um Ano Inesquecível’: terceira parte da franquia chega ao Prime Vídeo nesta sexta

O Amazon Prime Video disponibilizou nesta sexta-feira, 16, Inverno, a terceira parte da franquia Um Ano Inesquecível. A produção, que tem 4 partes, é baseada no livro homônimo de contos, escrito por Thalita Rebouças, Bruna Vieira, Babi Dewet e Paula Pimenta.

Letícia Spiller, que está no elenco, fala sobre a experiência do novo trabalho e como foi gravar no Chile. “Trabalhar neste filme foi uma experiência única e maravilhosa. Filmar no Chile, perto de um vulcão ativo, onde a natureza é tão poderosa, foi bem especial”, destaca.

“Esse filme traz uma mensagem muito bonita, não só para minha personagem, que vive situações que inúmeras mães vão se identificar, mas também porque fala do crescimento pessoal e da dificuldade que cada jovem enfrenta dentro da sua diversidade”, pontuou.

Cada conto e filme se baseia em uma estação do ano, e o Inverno foi dirigido por Caroline Fioratti. A franquia foi produzida pela Panorâmica, principal produtora de filmes infanto-juvenis do Brasil.

Mara Lobão, que faz parte da International Academy of Television, Arts & Science e Rodrigo Montenegro, que já criaram e produziram mais de 60 séries de diferentes formatos e 10 longas-metragens do gênero Kids & Family, foram os responsáveis pela produção e supervisão artística.

Com todas as externas do longa gravadas no Chile, Mara Lobão contou um pouco como foi o trabalho, filmado em 3 estações de esquis diferentes: Chillan, Portillo e Valle Nevado.

“Esta foi a primeira vez que gravamos um longa de ficção fora do país. Encontramos um clima que não tínhamos trabalhado antes, cheio de neve, e precisamos de uma logística e equipamentos bem adaptados para este ambiente. Houve um momento em que deslocamos toda equipe de teleférico para o alto de uma montanha, uma aventura. Com certeza, Inverno é um filme que eu gostaria de ter assistido na minha adolescência”, disse.

Mais sobre o filme

O filme, produzido pela Panorâmica, é baseado no conto Enquanto a Neve Cair, de Paula Pimenta, conta a história de Mabel, que planeja viajar com os amigos de infância antes da formatura, mas fica frustrada quando o inverno chega mais cedo e atrapalha todos os seus planos.

A jovem acaba viajando a contragosto com seus pais para uma estação de esqui, no Chile. Neste “mundo nevado” ela enfrenta seus sentimentos mais profundos, encontra um novo amor e descobre sua verdadeira identidade.

A atriz Maitê Padilha, que interpreta a protagonista da história, comentou sobre o impacto que este filme trouxe para sua vida:

“Foi a primeira vez que viajei sozinha a trabalho. Aprendi demais como pessoa e como profissional. Com a Mabel, aprendi a olhar mais para mim mesma e ser mais confiante. É importante estar atento a quem está ao nosso redor, essas pessoas têm um efeito gigantesco em nossas vidas. Ter tido a oportunidade de estar neste projeto mudou minha vida!”

O último longa-metragem da franquia, Um Ano Inesquecível – Primavera, do gênero comédia romântica, será lançado na plataforma de streaming no dia 23 de junho.

Além de Letícia Spiller e Maitê Padilha, a produção conta com Michel Joelsas, Marcelo Laham, Larissa Murai, Catarina de Carvalho, Guilherme Terreri, João Manoel, Victorinha, Giulia Nassa e Miguel Trajano.