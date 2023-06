Último disco dos Beatles será lançado este ano com o uso de IA, diz McCartney em entrevista

Em entrevista realizada a programa Today da BBC Radio 4, sobre o lançamento de seu novo livro Eyes of the Storm na manhã desta terça-feira, 13, Paul McCartney disse terem conseguido obter a voz de John Lennon por meio de Inteligência Artificial, e com isso, a vinda de um último disco dos Beatles estaria prevista para ainda esse ano. Paul não confirmou datas.

“Tudo isso é meio assustador, mas também animador porque é o futuro”, diz McCartney durante conversa com a apresentadora do programa, Martha Kearney, ao abordar o uso de IA.

Ainda segundo o artista, os produtores utilizaram uma antiga gravação de John Lennon para extrair a sua voz. “Foi uma demo que John tinha na qual trabalhamos e acabamos de terminar. Será lançado este ano. Conseguimos pegar a voz do John e torná-la pura por meio dessa IA. Então poderíamos mixar o álbum como você faria normalmente”, explicou.

Paul, que está prestes a completar 81 anos, tem se dedicado atualmente a divulgação de seu novo livro que conta a história dos Beatles por meio de fotografias. Em 1964: Eyes of the Storm – Fotografias e Reflexões de Paul McCartney, o ex-integrante do grupo apresenta 275 fotografias próprias realizadas nos bastidores do auge do grupo britânico.

Além do livro, as fotografias também ganham espaço em uma exposição no National Portrait Gallery, em Londres.

Fim dos Beatles

Seis meses depois do lançamento do álbum Abbey Road e um mês antes do lançamento de Let it Be, os Beatles anunciaram, em abril de 1970, o fim da banda. Durante os dez anos de carreira, os Beatles alcançaram grande sucesso.