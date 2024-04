Cultura Última madrugada do ‘BBB 24’ tem desabafo de Davi sobre desistência e casal fazendo planos

Davi, Isabelle e Matteus passaram a última noite no BBB 24 antes da divulgação do grande vencedor da edição deste ano. Na madrugada desta terça-feira, 16, os finalistas desta edição refletiram sobre a jornada no programa, tentaram adivinhar a quantidade de seguidores que ganharam e expressaram seus sentimentos e planos para o futuro.

Confira os destaques a seguir:

Davi recorda momentos de dificuldade

Davi falou sobre uma fase crítica durante o programa, quando ponderou sobre a ideia de deixar o BBB. Em um momento de vulnerabilidade, ele expressou não apenas o desejo de abandonar o jogo, mas também refletiu sobre os valores e a pressão enfrentada dentro da casa.

“Eu prefiro ter paz e comer ovo a ter uma casa cheia de bens materiais e cheia de contendas”, afirmou o participante. “As pessoas aqui só sabem julgar, não sabem ver o lado bom das pessoas. Só sabem ver o lado ruim. Eu não aguento mais”, justificou na época.

Finalistas tentam adivinhar número de seguidores

Também nesta madrugada, Davi, Isabelle e Matteus passaram um tempo especulando sobre quantos seguidores ganharam durante o programa. Sem acesso a informações externas, cada um deu um palpite sobre sua popularidade nas redes sociais.

Davi acreditava ter cerca de 800 mil seguidores. “Acho que devo estar por volta dos 800 mil, espero que tenha agradado as pessoas lá fora,” comentou.

Isabelle, por outro lado, pensou que poderia ter chegado a 1,5 milhão de seguidores. “Com tudo que a gente viveu aqui, talvez 1,5 milhão de seguidores, não é impossível”, disse ela.

Matteus estimou que poderia ter um milhão de seguidores. “Deve ser um milhão, né? É um número bom”, disse ele.

Davi tem aproximadamente 8,6 milhões de seguidores, Isabelle 4 milhões, e Matteus 3,2 milhões.

Camisetas personalizadas e mensagens da família

Os finalistas receberam camisetas personalizadas e tiveram a chance de dizer por que deveriam ganhar o grande prêmio. Durante o Sincerão do Amor, um segmento ao vivo, eles ouviram mensagens emocionantes de suas famílias.

Davi falou sobre sua experiência. “Estou aqui para mostrar que é possível ser verdadeiro e, ainda assim, chegar longe”. Isabelle apelou para a sua determinação: “Espero ter mostrado minha força e coragem ao longo do jogo”.

Matteus enfatizou o mérito. “Quero que as pessoas vejam que lutei com lealdade e mereço estar aqui.”

A parte emocional veio com as mensagens dos familiares. Davi chorou ao ouvir sua namorada: “Estou orgulhosa de você, amor. Continue forte aí dentro.”

Isabelle se emocionou com as palavras de sua mãe: “Você é uma guerreira, minha filha.”

Matteus ficou comovido com a mensagem de sua avó: “Vou continuar fazendo você orgulhosa, vó.”

Planos para o futuro

Durante a noite, os finalistas falaram sobre o que esperam fazer depois do programa. Isabelle e Matteus brincaram sobre se verem depois do reality. Matteus disse, “Estou Garantido já”, fazendo um jogo de palavras com o festival de Parintins, que é uma celebração famosa em Manaus, cidade de Isabelle.

Ela mostrou estar animada com a ideia.

Davi compartilhou com os colegas que quer construir uma família. “Eu quero construir uma família, ser pai é algo que eu valorizo muito”, contou ele, revelando seu objetivo de ter uma vida focada em valores familiares após o programa.

Com Davi, Isabelle e Matteus disputando o prêmio de R$ 2,92 milhões, o público escolherá quem é o vencedor ou vencedora do BBB 24 nesta terça-feira.