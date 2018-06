U2 faz homenagem a Anthony Bourdain durante show em Nova York

A banda irlandesa U2 dedicou um momento do seu show na noite da segunda-feira, 11, em Nova York, para fazer uma homenagem ao famoso chef de cozinha e apresentador de televisão Anthony Bourdain, falecido na semana passada, aos 61 anos.

“É difícil perder um amigo, perder um companheiro, e esta banda já passou por isto e a música já perdeu algumas pessoas incríveis que desistiram de suas próprias vidas, e isso deixa tudo ainda mais difícil”, disse o líder da banda, Bono Vox, antes de começar a cantar Stuck in a Moment You Cant Get Out Of.

A referência do irlandês foi à recentes casos de suicídio entre músicos famosos, como Chris Cornell e Chester Bennington. Bono também citou o caso da indústria fashion, lembrando a estilista Kate Spade, que também tirou a própria vida na semana passada, poucos dias antes de Bourdain.

Vox concluiu sua fala dedicando a música para o chef e sua família e amigos. “Agora (perdemos) esse grande contador de histórias, quem eu tenho certeza que ainda tinha muitas histórias para nos contar.”