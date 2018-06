TV argentina faz minuto de silêncio por ‘morte’ de seleção

A derrota da seleção argentina diante da Croácia por 3 x 0 abalou tanto os torcedores do país que um programa de TV resolveu fazer um minuto de silêncio.

Ao início do programa esportivo No Todo Pasa, do canal TyC Sports, o apresentador Diego Díaz e os comentaristas presentes permaneceram em silêncio, em posição semelhante à que se faz em momentos de luto.

“A verdade é que hoje a seleção está morta. Neste momento, o selecionado argentino está morto. Estão dormindo e estão mortos. A seleção argentina morreu, a partir do momento em que Caballero errou e a Croácia se pôs em vantagem. Se acabaram as respostas. Não houve coragem. Não houve valentia. Não houve rebeldia. Não houve futebol. Não houve nada. Nada do que estamos acostumados a ver na história da seleção nacional”, explicou o apresentador, em um desabafo.