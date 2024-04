Tutores de pitbulls que atacaram a escritora Roseana Murray serão soltos no Rio

As três pessoas detidas perderam a tutela dos cães e foram proibidos de adquirir outros animais domésticos

Os três tutores responsáveis pelos cães da raça pitbull que atacaram a escritora Roseana Murray receberam alvará de soltura na quarta-feira, 10, segundo a Justiça do Rio de Janeiro. Kayky Dantas, Ana Beatriz Dantas e Davidson dos Santos foram presos em flagrante na sexta-feira, 5, e perderam a tutela dos animais.

Segundo o desembargador Gilmar Augusto Teixeira, responsável pelo caso, “Os animais já foram apreendidos e recolhidos junto à Secretaria de Proteção Animal do Município de Saquarema”. A apreensão dos cães foi determinante para o cumprimento do habeas corpus, que permite a soltura dos tutores.

Devido à apreensão prévia dos animais, Kayky, Ana Beatriz e Davidson perderam a tutela dos pitbulls apreendidos e foram proibidos de adquirir outros animais domésticos até o julgamento do habeas corpus.

As três testemunhas ouvidas na decisão afirmaram que os cães “estavam muito estressados e assustados” e que “o contexto no qual os animais estão inseridos contribui significativamente para elevar seus níveis de agressividade”.

Entenda o acidente

A ocorrência foi no bairro Gravatá no início da manhã de sexta-feira, 5. A escritora, ferida na cabeça e nos braços, foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros por volta das 6h13 da manhã e encaminhada, de helicóptero, ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.

Por meio da Secretaria da Saúde de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, a direção do hospital informou que a escritora foi prontamente atendida e “avaliada pela equipe médica multidisciplinar, incluindo neurocirurgião, cirurgião-geral, cirurgião bucomaxilo facial e ortopedista”.

Segundo o Estadão apurou, a escritora passou por diversas cirurgias e precisou ter o braço direito amputado. O quadro de saúde dela permanece estável.

Roseana é um dos nomes mais reconhecidos da literatura infantil brasileira e tem livros publicados pelas maiores editoras do País, como Suspiros de Luz (Escarlate, selo da Companhia das Letras) e Jardins (Grupo Editorial Global). Ela tem dois filhos e, desde 1997, é casada com o jornalista e escritor Juan Arias, de 91 anos. (Com Raiane Costa e Júlia Queiroz)