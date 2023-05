Turnê de homenagem ao Legião Urbana começa nesta sexta-feira

Estreia da turnê "As V Estações" será em Sorocaba

Os músicos Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá apresentam uma turnê em homenagem ao Legião Urbana. A estreia será nesta sexta-feira (5), em Sorocaba (SP), e ainda há ingressos disponíveis. Depois do interior, a turnê segue para São Paulo, em 6 de maio.

Batizada de “As V Estações”, a temporada de shows vai apresentar o repertório de dois álbuns do Legião Urbana – “V” e “As Quatro Estações”. Os trabalhos reúnem sucessos como “Meninos e Meninas”, “Pais e Filhos”, “Metal contra as nuvens”, “Vento no litoral” e “O Teatro dos Vampiros”, entre outros.

Dado e Bonfá são as estrelas da banda – Foto: Leo Aversa

Ao lado de Bonfá e Dado Villa-Lobos, se apresentam André Frateschi (vocal), Lucas Vasconcellos (guitarra), Mauro Berman (diretor musical e baixo) e Pedro Augusto (teclados). A banda acompanha os dois ex-integrantes do Legião Urbana desde 2015, quando houve o primeiro encontro em celebração aos 30 anos do álbum de estreia.

O pontapé inicial da turnê “As V Estações” será no Recreativo Campestre, em Sorocaba. Os ingressos estão à venda e custam a partir de R$ 50 (meia entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível) e podem ser adquiridos através do site Show Pass.

“Estamos muito felizes por Sorocaba receber a estreia nacional dessa grande turnê que homenageia dois grandes álbuns da Legião Urbana. Com certeza será sucesso de público e de críticas por todos os palcos que Dado e Bonfá se apresentarem”, comemora João Caramez, produtor do show em Sorocaba.

Na sequência, a banda segue para shows em São Paulo (06/05), Brasília (13/05), Belo Horizonte (20/05), Porto Alegre (24/06), Rio de Janeiro (01/07), Curitiba (26/08), João Pessoa (15/09), Recife (16/09), Manaus (26/10), Belém (28/10), Teresina (24/11) e Fortaleza (25/11).