Tumulto encerra bloco do Fervo da Lud no centro do Rio

Um tumulto entre foliões provocou o encerramento do bloco do Fervo da Lud, da cantora Ludmilla, que reúne dezenas de milhares de pessoas no centro do Rio de Janeiro. A confusão ocorreu pouco depois das 12h e policiais militares tiveram que intervir para controlar a situação.

Bombas de efeito moral foram lançadas para dispersar a multidão e pelo menos um folião foi preso pelos policiais militares.

Segundo a prefeitura, o bloco esperava reunir 100 mil pessoas. Logo depois do início da confusão, a cantora Ludmilla interrompeu o show e depois encerrou a apresentação, que começou por volta das 10h30 e tinha previsão de término às 14h.