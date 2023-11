‘Tudo pode acontecer’, diz MC Ryan ao mostrar mansão em condomínio de luxo da Grande SP

Ao ouvir “MC Ryan SP”, talvez você não associe o nome com a pessoa. Mas se disser “tubarão, te amo”, aí já é mais provável que você se lembre na hora do hit que tomou o TikTok e as ruas. Pois com a fama vieram também as recompensas, e o criador do som fez questão de mostrar nas redes sociais a mansão que comprou em São Paulo.

O imóvel fica em um condomínio de luxo em Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana de São Paulo, vizinho de onde morou MC Kevin – que morreu em 2021. Viver ali era um sonho para Ryan, que era amigo de Kevin.

Como mostram nas imagens publicadas por ele mesmo no Instagram, a casa de dois andares tem sala de cinema particular, espaço para montar academia e piscina. A mansão fica ao lado de um lago.

Na publicação na rede social, MC Kevin comemorou a conquista. “Eu sou a prova viva que tudo pode acontecer. Nós somos artistas monstros de periferia. Respeita, nós viemos do pouco. Acredita no seu sonho, menor. Eu sempre vi essa casa quando eu ia na casa do Kevin! Dono da casa mais cara do condomínio”, escreveu.