Cultura Trudeau, premiê do Canadá, lamenta morte de Matthew Perry, que foi seu colega de escola

Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, lamentou a morte do ator Matthew Perry, o Chandler, de Friends, em postagem feita no Twitter neste domingo, 29. Os dois foram colegas de escola durante a juventude em Ottawa.

“A morte de Matthew Perry é chocante e entristecedora. Eu nunca esquecerei das brincadeiras de escola que costumávamos fazer, e eu sei que as pessoas ao redor do mundo nunca se esquecerão da alegria que ele lhes trouxe. Obrigado por todas as risadas, Matthew. Você foi amado – e sua falta será sentida”, escreveu Trudeau.

Como Matthew Perry e Justin Trudeau se conheceram

Os pais de ambos eram próximos. A mãe de Matthew Perry, Suzanne Morrison, foi secretária de imprensa do pai de Justin, Pierre Trudeau, na época em que ele foi primeiro-ministro do Canadá.

A relação longínqua entre os dois havia sido relembrada recentemente, em 2017, quando Matthew Perry participou do programa Jimmy Kimmel Live! e revelou que teria feito bullying contra o premiê canadense quando estava na 5ª série.

“Eu não lembro a razão de ter feito isso”, disse ao programa. “Acho que é porque ele era melhor do que eu e meu amigo nos esportes, e estávamos com inveja. Não me orgulho disso de forma alguma”, disse, na ocasião.

Trudeau, à época, foi ao Twitter e respondeu com bom humor: “Eu pensei um pouco sobre o assunto e, quer saber? Quem nunca quis bater no Chandler? Que tal uma revanche, Matthew Perry?”

O ator manteve o tom bem-humorado na resposta: “Acho que vou deixar passar seu pedido por uma revanche, caro senhor (dado que atualmente você tem um exército à sua disposição”.