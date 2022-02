Troca de corpos entre protagonistas marca nova fase de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’

Após escrever quase a metade dos 161 capítulos de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, o autor Mauro Wilson finalmente começou a dar vasão à sua ideia original do folhetim das sete. Antes de colocar a sentença de morte como um elo entre os quatro protagonistas, o escritor pensou em desenvolver uma obra sobre uma troca de vidas entre os personagens.

Essa almejada mudança, porém, ocorrerá apenas no capítulo previsto para ir ao ar dia 26, quando Neném, Paula, Guilherme e Flávia, interpretados por Vladimir Brichta, Giovanna Antonelli, Mateus Solano e Valentina Herszage, irão trocar de corpos após um acidente de carro.

Neném (Vladimir Brichta), Flávia (Valentina Herszage), Guilherme (Mateus Solano) e Paula (Giovanna Antonelli) de corpos trocados – Foto: Divulgação

“Essa foi a primeira ideia para a novela: uma troca de vidas. Falei com o Silvio de Abreu na época e ele disse que ninguém tinha feito isso ainda. Mas só funcionaria depois que o público conhecesse bem os personagens. Acho que a mudança serve para os quatro observarem suas vidas de fora. Por outro ângulo. E entender o que estão fazendo de errado”, explica Mauro Wilson, que precisou adaptar os roteiros para facilitar o processo de gravação para a equipe e o elenco.

“Criei um método para ninguém se enrolar quando escrevia o capítulo: começava sempre com o nome do corpo do ator, e, depois, vinha o nome do personagem que estava vivendo dentro dele. Exemplo. Guilherme/Flávia”, completa.

Nos capítulos ainda inéditos, Neném, Paula, Guilherme e Flávia terão mais um encontro com a Morte, papel de A Maia. Depois que o carro da empresária, com Neném no banco do carona, se choca com o de Guilherme, tendo Flávia ao seu lado, os quatro passam por uma transformação. A Morte lembra que o tempo está passando e eles não evoluíram, que seguem fazendo tudo errado e não mostraram que merecem permanecer vivos. Como medida mais drástica, resolve fazê-los trocar de corpos.

A empresária passa a viver dentro do corpo do jogador de futebol, assim, como ele assume o dela. A dançarina de pole dance vai para o corpo do médico e vice-versa. “Novela é uma obra longa, né? É legal porque vamos começar algo do zero nessa altura. Dá tipo ‘refresh’ para o público. Vai ser uma nova novela, um novo olhar”, defende Giovanna, que precisou encarar algumas aulas de futevôlei para essa nova fase

Com a mudança de corpos, Mateus precisou encarar uma intensa transformação de seu personagem. Durante 11 capítulos, o ator aparecerá louro através de uma peruca, que foi implantada fio a fio e feita sob medida para o cabelo do intérprete.

“Quando começamos a gravar a troca de corpos, a novela já estava em uma pegada muito frenética de gravações. Não tivemos tempo de parar e preparar. Fiquei apavorado, mas foi divertido. Mas uma coisa eu posso dizer: arrasei nas sequências no ‘pole dance’”, gaba-se Mateus. Enquanto ele se aventurava na dança, Vladimir precisou subir no salto para se aproximar de Paula Terrare. “Eles acharam que seria tipo um dromedário tentando se equilibrar em um skate ou um pelicano bêbado, mas não. Mandei bem ali, modéstia à parte (risos)”, afirma.

A drástica mudança na novela já era conhecida pelos atores desde o período de pré-produção do folhetim. Alan Fiterman, diretor artístico da trama, sabia que, mesmo com as gravações adiantadas, não conseguiria conciliar os trabalhos em estúdio com a preparação do elenco durante a fase mais aguda no “set”.